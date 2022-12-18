ФРГ отвергает прекращение огня в Украине на условиях РФ

Прекращения огня на условиях РФ не положит конец "ужасу" в Украине, а "напротив", усугубит его, считает Бербок.

Германия отвергает возможность прекращения огня в Украине на условиях России. Такую позицию озвучила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Интервью с ней в воскресенье, 18 декабря, опубликовала немецкая газета Bild am Sonntag.

По словам Бербок, подобный подход не положит конец "ужасу" в Украине, а "напротив", усугубит его.

Именно президент РФ Владимир Путин начал эту войну, и "если Путин захочет, она закончится завтра", считает министр ФРГ. Российский лидер остается только отдать приказ о выводе ВС РФ, однако на данном этапе имеет место "все что угодно, только не честные признаки" отвода российских сил, констатировала Бербок.

Бербок: Xуже всего ситуация - у жителей оккупированных РФ территорий Украины

По словам главы германской дипломатии, хуже всего ситуация - у жителей оккупированных РФ территорий Украины. "Здесь не только нет электричества и тепла, сюда не доходят даже международные поставки помощи", - отметила она. "Каждый день люди живут в страхе перед похищениями, пытками, убийствами со стороны российских оккупационных сил", - добавила Анналена Бербок.

На международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже 13 декабря Бербок сообщила, что Берлин направит Украине дополнительно 50 млн евро для поддержки страны в зимний период. Министр подчеркнула, что украинцы нуждаются в электрогенераторах и другой технике, которая поможет пережить зиму. "Только деньги не спасут от морозов, поэтому техническая помощь так важна", - отметила Бербок.

Песков: О выводе ВС РФ не может быть и речи

Не может быть и речи о выводе ВС РФ из Украины до конца года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря. "Украинской стороне необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время", - отметил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам G7 12 декабря предложил России "хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии". "Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", - подчеркнул Зеленский.

На следующий день украинский лидер выступил с видеообращением на конференции и призвал создать специальную модель координации усилий - Парижский механизм, который позволит давать эффективный ответ на удары ВС РФ по энергоструктуре. "Пока мы не имеем, к сожалению, такой современной системы противовоздушной обороны, которая могла бы сбивать 100% российских ракет и дронов, но мы можем создать систему принятия решений, которая может на 100% лишить смысла террористическую тактику России", - указал глава украинского государства.

Смотрите также: