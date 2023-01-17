Германия осталась без снега. Что придет на смену лыжам?
Йонас Мартини | Виктор Вайц
1 ч. назад
Из-за теплой зимы лыжный сезон в этом году теряет свою привлекательность. Горнолыжным курортам приходится искать новые перспективы.
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Рене Лётч (René Lötzsch), управляющий директор подвесной канатной дороги Fichtelberg, которая в это время года поднимает лыжников на самую высокую гору в восточной Германии на высоте 1215 метров, пока не хочет терять надежду, что зима вот-вот, но все же наступит. "Чаще всего она действительно не приходила раньше конца января", - замечает он. А пока склоны гор совершенно безлюдны. "Но я все же верю в чудо", - вздыхает Лётч.
О катаниях на лыжах даже думать нельзя
Погода в Рудных горах уже несколько недель стоит слишком теплая для этого времени года. Небольшой слой снега, выпавший в регионе зимних видов спорта перед Рождеством, уже успел растаять. "Это было экстремально, - говорит Лётч, - 16 декабря мы начали сезон при минус десяти, а в канун Рождества у нас было десять градусов тепла". Шел такой сильный дождь, что о катаниях на лыжах можно было забыть.
"Я действительно не могу припомнить такой ситуации", - подчеркивает Синди Бек (Cindy Beck), региональный директор соседней гостиницы Ahorn Hotel Am Fichtelberg в Обервизентале. До конца декабря все отели еще были заполнены туристами. Температура была минусовая, и лежал снег. "Новый год мы встречали уже при 15 градусов выше нуля", - вспоминает женщина. Спрос на лыжный отдых резко упал. Это подтверждает и Дейзи Рихтер (Daisy Richter), руководитель отдела туризма в Обервизентале. "Воздействие теплой погоды на индустрию лыжного туризма весьма ощутимо", - говорит она. Многие из 4400 спальных мест в лыжной деревне в настоящее время не заняты.
Только в Альпах можно покататься на лыжах
В других регионах Германии, предлагающих зимние виды спорта, дела обстоят ненамного лучше. В Шварцвальде тоже слишком теплая погода. Популярную лыжную трассу Feldbergbahn, например, в эти дни пришлось полностью закрыть из-за отсутствия снега. Все горнолыжные зоны в горах Гарц также закрыты. Только в Альпах - все еще нормальная зимняя погода.
Нынешний сценарий, вероятно, будет все чаще повторяться и в будущем, особенно на горнолыжных курортах в низкогорных хребтах. "Зимы станут в среднем еще короче и менее морозными", - прогнозирует Федеральное министерство окружающей среды. Из-за изменений климата зимним спортивным курортам придется адаптироваться к новым условиям. "Это включает в себя создание альтернативных вариантов для пешеходного туризма, экскурсий с целью наблюдения за природой и окружающей средой", - говорит Дейзи Рихтер.
Летний спуск на санях посреди зимы
Такую возможность уже предлагают в Виллингене в Ротхаарских горах. "Мы понимаем, что не можем просто сосредоточиться на зимних видах спорта", - говорит Норберт Лопатта (Norbert Lopatta), управляющий туризмом и спа в районе у подножия 838-метровой горы Эттельсберг. "Мы должны расширять летний бизнес", - уверен он. В настоящее время в этом регионе также приостановлено катание на лыжах. Вместо этого была вновь запущена летняя трасса для санок. Каждый год отели в туристическом районе с населением 6000 человек регистрируют до одного миллиона ночевок. По оценкам Лопатты, число посетителей, приезжающих на день, составляет примерно четыре миллиона человек.
Однако для Йорга Вильке (Jörg Wilke), директора канатной дороги Эттельсберг в Виллингене, оттепель последних нескольких недель находится в диапазоне естественных колебаний, которые он наблюдает из года в год. "Этот феномен для нас не новый, - говорит он, - я занимаюсь этим уже 23 года и знаю правила игры: двух одинаковых сезонов не бывает". Тем не менее, он не отрицает грядущих изменений в отрасли. "Конечно, мы также ощущаем последствия изменений климата. Явно становится теплее", - говорит мужчина. Поэтому несколько лет назад в Виллингене был создан парк для байкеров. "Если в течение последующих 15 лет зимы окажутся такими же теплыми, как сейчас, мы будем больше ездить на велосипедах", - говорит Йорг Вильке.
Отдых для людей, которые счастливы и без снега
Жители Обервизенталя все больше осознают, что так, как было раньше, уже никогда больше не будет. "Зимой у нас будет больше бесснежных периодов, чем сейчас, - уверена директор по туризму Дейзи Рихтер. - Вот почему нам нужны новые концепции". До сих пор в Обервизентале, который подготовил несколько олимпийских чемпионов по зимним видам спорта, об альтернативах задумывались неохотно. "Здесь по-прежнему все зациклены на снеге", - говорит Рихтер. Но так не может продолжаться. Пока неясно, к чему приведут изменения климата. "Мы должны организовать круглогодичный туристический бизнес", - уверена она. Наша идея состоит в том, чтобы привлечь больше людей, "которые счастливы и без снега".
Рене Лётч, директор подвесной железной дороги Фихтельберг, тоже не закрывает глаза на реальность. "Нужно что-то придумать, чтобы предложить гостям альтернативу снегу", - говорит он. Тем не менее, Лётч по-прежнему считает, что у Рудных гор есть будущее и для зимних видов спорта. По крайней мере, в среднесрочной перспективе. Исследования показали, что в ближайшие 50 лет катание на лыжах будет еще возможно. То, что он планирует построить новый подъемник и расширить систему искусственного оснежения стоимостью в несколько миллионов евро, доказывает, что он в этом глубоко убежден. "Если бы я думал, что зимние виды спорта все равно исчезнут через десять лет, я бы точно не стал этим заниматься", - подчеркивает Рене Лётч.