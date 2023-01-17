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Недели оттепели растопили снег на склонах Фихтельберга в Рудных горах.
Недели оттепели растопили снег на склонах Фихтельберга в Рудных горах.Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance
КультураГермания

Германия осталась без снега. Что придет на смену лыжам?

Йонас Мартини | Виктор Вайц
1 ч. назад

Из-за теплой зимы лыжный сезон в этом году теряет свою привлекательность. Горнолыжным курортам приходится искать новые перспективы.

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Рене Лётч (René Lötzsch), управляющий директор подвесной канатной дороги Fichtelberg, которая в это время года поднимает лыжников на самую высокую гору в восточной Германии на высоте 1215 метров, пока не хочет терять надежду, что зима вот-вот, но все же наступит. "Чаще всего она действительно не приходила раньше конца января", - замечает он. А пока склоны гор совершенно безлюдны. "Но я все же верю в чудо", - вздыхает Лётч.

О катаниях на лыжах даже думать нельзя

Погода в Рудных горах уже несколько недель стоит слишком теплая для этого времени года. Небольшой слой снега, выпавший в регионе зимних видов спорта перед Рождеством, уже успел растаять. "Это было экстремально, - говорит Лётч, - 16 декабря мы начали сезон при минус десяти, а в канун Рождества у нас было десять градусов тепла". Шел такой сильный дождь, что о катаниях на лыжах можно было забыть. 

Из-за отсутствия снега в Обервизентале теперь предлагают зимние пешие походы
Из-за отсутствия снега в Обервизентале теперь предлагают зимние пешие походыФото: Daisy Richter

"Я действительно не могу припомнить такой ситуации", - подчеркивает Синди Бек (Cindy Beck), региональный директор соседней гостиницы Ahorn Hotel Am Fichtelberg в Обервизентале. До конца декабря все отели еще были заполнены туристами. Температура была минусовая, и лежал снег. "Новый год мы встречали уже при 15 градусов выше нуля", - вспоминает женщина. Спрос на лыжный отдых резко упал. Это подтверждает и Дейзи Рихтер (Daisy Richter), руководитель отдела туризма в Обервизентале. "Воздействие теплой погоды на индустрию лыжного туризма весьма ощутимо", - говорит она. Многие из 4400  спальных мест в лыжной деревне в настоящее время не заняты.

Только в Альпах можно покататься на лыжах

В других регионах Германии, предлагающих зимние виды спорта, дела обстоят ненамного лучше. В Шварцвальде тоже слишком теплая погода. Популярную лыжную трассу Feldbergbahn, например, в эти дни пришлось полностью закрыть из-за отсутствия снега. Все горнолыжные зоны в горах Гарц также закрыты. Только в Альпах - все еще нормальная зимняя погода. 

После того, как горнолыжные подъемники в Шварцвальде недавно остановились, за несколько дней на Фельдберге выпало 25 сантиметров свежего снега.
После того, как горнолыжные подъемники в Шварцвальде были остановлены, за несколько дней на Фельдберге выпало 25 сантиметров свежего снегаФото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Нынешний сценарий, вероятно, будет все чаще повторяться и в будущем, особенно на горнолыжных курортах в низкогорных хребтах. "Зимы станут в среднем еще короче и менее морозными", - прогнозирует Федеральное министерство окружающей среды. Из-за изменений климата зимним спортивным курортам придется адаптироваться к новым условиям. "Это включает в себя создание альтернативных вариантов для пешеходного туризма, экскурсий с целью наблюдения за природой и окружающей средой", - говорит Дейзи Рихтер.

Летний спуск на санях посреди зимы

Такую возможность уже предлагают в Виллингене в Ротхаарских горах. "Мы понимаем, что не можем просто сосредоточиться на зимних видах спорта", - говорит Норберт Лопатта (Norbert Lopatta), управляющий туризмом и спа в районе у подножия 838-метровой горы Эттельсберг. "Мы должны расширять летний бизнес", - уверен он. В настоящее время в этом регионе также приостановлено катание на лыжах. Вместо этого была вновь запущена летняя трасса для санок. Каждый год отели в туристическом районе с населением 6000 человек регистрируют до одного миллиона ночевок. По оценкам Лопатты, число посетителей, приезжающих на день, составляет примерно четыре миллиона человек. 

В середине декабря условия в горнолыжном районе Виллинген были еще идеальными. Потом пришла оттепель...
В середине декабря условия в горнолыжном районе Виллинген были еще идеальными. Потом пришла оттепель...Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Однако для Йорга Вильке (Jörg Wilke), директора канатной дороги Эттельсберг в Виллингене, оттепель последних нескольких недель находится в диапазоне естественных колебаний, которые он наблюдает из года в год. "Этот феномен для нас не новый, - говорит он, - я занимаюсь этим уже 23 года и знаю правила игры: двух одинаковых сезонов не бывает". Тем не менее, он не отрицает грядущих изменений в отрасли. "Конечно, мы также ощущаем последствия изменений климата. Явно становится теплее", - говорит мужчина. Поэтому несколько лет назад в Виллингене был создан парк для байкеров. "Если в течение последующих 15 лет зимы окажутся такими же теплыми, как сейчас, мы будем больше ездить на велосипедах", - говорит Йорг Вильке.

Отдых для людей, которые счастливы и без снега

Жители Обервизенталя все больше осознают, что так, как было раньше, уже никогда больше не будет. "Зимой у нас будет больше бесснежных периодов, чем сейчас, - уверена директор по туризму Дейзи Рихтер. - Вот почему нам нужны новые концепции". До сих пор в Обервизентале, который подготовил несколько олимпийских чемпионов по зимним видам спорта, об альтернативах задумывались неохотно. "Здесь по-прежнему все зациклены на снеге", - говорит Рихтер. Но так не может продолжаться. Пока неясно, к чему приведут изменения климата. "Мы должны организовать круглогодичный туристический бизнес", - уверена она. Наша идея состоит в том, чтобы привлечь больше людей, "которые счастливы и без снега". 

Рене Лётч, директор подвесной дороги Фихтельберг, верит в будущее зимних видов спорта в Рудных горах.
Рене ЛётчФото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Рене Лётч, директор подвесной железной дороги Фихтельберг, тоже не закрывает глаза на реальность. "Нужно что-то придумать, чтобы предложить гостям альтернативу снегу", - говорит он. Тем не менее, Лётч по-прежнему считает, что у Рудных гор есть будущее и для зимних видов спорта. По крайней мере, в среднесрочной перспективе. Исследования показали, что в ближайшие 50 лет катание на лыжах будет еще возможно. То, что он планирует построить новый подъемник и расширить систему искусственного оснежения стоимостью в несколько миллионов евро, доказывает, что он в этом глубоко убежден. "Если бы я думал, что зимние виды спорта все равно исчезнут через десять лет, я бы точно не стал этим заниматься", - подчеркивает Рене Лётч.

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