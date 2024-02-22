Германия настаивает на быстрых поставках оружия Украине

Правительство Германии усиливает критику в отношении ситуации с продолжением военной помощи Украине, о котором члены ЕС не могут договориться уже несколько месяцев, сообщает dpa в четверг, 22 февраля. "Решающее значение для этой страны имеет быстрая поставка военных товаров без лишних бюрократических процедур", - заявил агентству представитель Германии в Евросоюзе Михаэль Клаус (Michael Clauß) после очередных переговоров в Брюсселе о выделении новых средств на вооружения и военную технику для Украины.

По его словам, особенно эффективно и быстро работает поддержка со стороны отдельных стран, поэтому ее тоже следует рассматривать как вклад в так называемый Европейский фонд мира. Тем самым немецкий дипломат ответил на критику со стороны партнеров по ЕС, обвинивших Берлин в блокировании усилий по увеличению военной помощи Украине.

В текущем году Евросоюз планирует выделить дополнительно 5 млрд евро на финансирование поставок оружия и военной техники Украине, из этой суммы Германия должна заплатить примерно четверть, то есть 1,3 млрд евро. Вместе с тем правительство ФРГ со своей стороны пообещало Киеву более 7 млрд военной помощи в 2024 году и добивается, чтобы эти выплаты были признаны в качестве немецкого вклада в поддержку Украины на уровне ЕС.

Сложные переговоры о продолжении военной помощи Украине

Переговоры о военной помощи Украине в ЕС осложняются позицией Венгрии, которая продолжает блокировать данные решения, а также Франции, которая настаивает на финансировании Брюсселем только произведенного в Европе оружия и боеприпасов с целью долгосрочного расширения производства европейской оборонной промышленностью.

Европейский фонд мира был создан еще до начала полномасштабного российского вторжения и первоначально располагал средствами в размере 5 млрд евро на военную помощь Украине и другим странам в 2021-2027 годах. Впоследствии финансовые рамки фонда были расширены до 12 млрд евро. Из него было выделено около 5,6 млрд евро на помощь ВСУ. Кроме того, из него были предоставлены средства Боснии и Герцеговине, Грузии, Ливану и Мавретании.

ЕС и его члены являются крупнейшими донорами Украины и выделили этой стране 141,3 млрд евро помощи с начала полномасштабного российского вторжения. При этом имеется существенное расхождение между обещаниями и фактически предоставленными средствами: фактически ЕС передал лишь 77,2 млрд. Это вызвано в первую очередь тем, что обещанные Украине средства обычно выделяются траншами в течение нескольких лет.

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