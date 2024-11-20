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Германия направила очередную партию военной помощи Украине

Алексей Волошинов
20 ноября 2024 г.

В новый пакет военной помощи Украине от Германии для отражения агрессии Кремля вошли бронетехника, артиллерия, беспилотники и многое другое.

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Украинский солдат наблюдает за работой гаубицы M109 (фото из архива)
Украинский солдат наблюдает за работой гаубицы M109 (фото из архива)Фото: U.S. Army/ZUMA Press/picture alliance

Германия направила Украине новый пакет военной помощи. Обновленный список вооружений, поставленных Берлином Киеву, был опубликован на сайте правительства ФРГ в среду, 20 ноября.

В очередную партию помощи вошли, в том числе четыре самоходных гаубицы PzH 2000 и семь гаубиц М109, 41 000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 47 миностойких бронемашин, десантные машины Caracal и другое вооружение для отражения агрессии Кремля.

Идея военной помощи Украине теряет популярность в Германии

Количество одобряющих военную помощь Украине жителей ФРГ снизилось на 9% за год и достигло 57%, следует из опубликованных 12 ноября, результатов опроса института Verian, проведенного по заказу немецкого Фонда имени Кёрбера (Körber-Stiftung). При этом 45 процентов опрошенных видят в войне в Украине крупнейший геополитический вызов.

Около половины (47 процентов) респондентов выступают за то, чтобы Украина продолжала борьбу до тех пор, пока не вернет все оккупированные соседней страной территории. При этом 43 процента опрошенных считают, что Киеву следует распрощаться с частью своей международно признанной территории и тем самым попытаться завершить войну.

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