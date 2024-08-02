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ФРГ готовится подать заявку на проведение Олимпиады-2040

Олег Соколенко
2 августа 2024 г.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер подписала предварительное соглашение о подаче страной заявки на проведение летней Олимпиады в 2040 году - в этом году будет отмечаться 50-летие воссоединения Германии.

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Фезер подписывает предварительное соглашение о подачи ФРГ заявки на проведение Олимпиады-2040
Фезер подписывает предварительное соглашение о подачи ФРГ заявки на проведение Олимпиады-2040Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в ходе пресс-конференции в Париже в пятницу, 2 августа, подписала предварительное соглашение о подаче Германией заявки на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2040 году. Соглашение было подписано с Немецким олимпийским спортивным союзом (DOSB) и несколькими регионами и городами ФРГ, которые заинтересованы в проведении у себя соревнований.

"Правительство единодушно поддерживает новую заявку Германии на проведение Олимпиады и Паралимпиады, - сказала Фезер. - Мы хотим использовать большие возможности, которые Олимпийские игры предлагают для нашей сплоченности, нашей экономики и спорта". Глава МВД ФРГ отметила, что в 2040 году будет отмечаться 50-летиевоссоединения Германии, поэтому подача заявки на этот год станет "сильным символом" и "знаком демократии".

Правительство ФРГ заявило, что собирается выделить 6,95 млн евро на подготовку заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2040 года.

Известно, что заинтересованность в участии в конкурсе на проведение Олимпиады выразили Берлин, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Рейнско-Рурский регион. Высокопоставленные спортивные чиновники ФРГ отмечали, что вероятнее всего, заявка будет подана от двух городов или регионов.

После Олимпиады-2024 в Париже, которая открылась 26 июля, следующим хозяином летних Игр в 2028 году станет Лос-Анджелес. В 2032 году Олимпиада пройдет в австралийском Брисбене.

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