Германия готовит зимнюю помощь Украине

Служба технической помощи THW (Technisches Hilfswerk), которая выполняет в ФРГ функции министерства по чрезвычайным ситуациям, готовит новую партию гуманитарной помощи для Украины. В нее войдут 500 генераторов, 900 отопительных приборов, 1700 утепленных спальных мешков, а также раскладушки, палатки и жилые контейнеры, говорится в совместном сообщении министерств иностранных дел и внутренних дел Германии в пятницу, 15 декабря. Общая стоимость этой поставки составит 6,1 млн евро.

Комментируя новый пакет зимней помощи, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) указала, что THW уже отправила в Украину более 400 партий грузов, это - самые крупные поставки от германской организации. "Мы намерены помогать и дальше там, где срочно требуется помощь, - заявила министр. - Мы помогаем украинским пожарным, спасательным службам, МЧС".

"В то время как многие из нас посещают рождественские базары и готовят подарки, Россия и этой зимой продолжает вести бесчеловечную войну против украинской энергоструктуры. Преследуя цель при морозе в 20 градусов разрушить тепловые коммуникации и обречь людей на смерть от холода", - заявила в свою очередь глава германского МИДа Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Ранее THW отправила в Украину 1300 мощных генераторов, 20 аккумуляторов, 120 автомобилей, экскаваторов и других специализированных транспортных средств.

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