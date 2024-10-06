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Россия обстреляла Украину более 5000 раз за прошедшие сутки

Роман Сулима
6 октября 2024 г.

По данным Генштаба ВСУ, РФ нанесла 82 авиаудара, сбросив 130 управляемых авиабомб, и совершила 5130 обстрелов, 144 из которых - реактивными системами залпового огня.

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Горящий дом в Одесской области в результате очередного российского обстрела
Последствия российского удара по Одесской области 27 сентября (фото из архива)Фото: Odesa Regionalgouverneur Oleg Kiper/Telegram

В ночь на воскресенье, 6 октября, российские войска совершили 5130 обстрелов Украины, из них 144 - из реактивных систем залпового огня, сообщил в Telegram Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Противник нанес 82 авиаудара по позициям украинских подразделений и населенных пунктов, в том числе сбросив 130 КАБ (управляемых авиабомб. - Ред.)", - говорится в сообщении.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале сообщили о российской атаке на 14 областей Украины с применением 87 ударных дронов Shahed, двух баллистических ракет, выпущенных из комплекса "Искандер-М", одной крылатой ракеты из комплекса "Искандер-К" и одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69. Районами запусков стали российские регионы Орел, Курск и Приморско-Ахтарск. По данным ВС ВСУ, украинским военным удалось сбить две ракеты и 56 беспилотников, а четыре дрона все еще остаются в воздушном пространстве страны.

В том числе произошла атака на Одессу и Киев

Минувшей ночью российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. По информации главы местной ОВА Олега Кипера: "В результате атаки в Одессе произошло возгорание торгового оборудования в складском здании на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Из-за падения обломков загорелись грузовик и мусор, пострадал один человек". Кроме того, повреждено сухогрузное гражданское судно, написал в своем Telegram-канале Кипер, уточнив, что там обошлось без пострадавших.

По сообщению Киевской городской военной администрации, воздушная тревога в столице Украины ночью объявлялась трижды и суммарно длилась более 5 часов. "Ночью враг в очередной раз применил против Киева свои беспилотники! На столицу Украины российские дроны заходили волнами и с разных направлений", - написал глава КГВА Сергей Попко. Большинство дронов было сбито средствами ПВО, жертв и разрушений, по предварительной информации властей, нет.

В Донецкой области, по сообщениям местных пабликов, под российский воздушный удар вновь попал Краматорск. На фото, размещенных в интернете, виден дым в районе Новокраматорского машиностроительного завода. Местные власти на момент публикации это не комментировали.

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