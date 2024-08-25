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При российском обстреле отеля в Краматорске погиб британец

Евгений Жуков
25 августа 2024 г.

После ракетного удара РФ по Краматорску из-под завалов гостиницы извлекли тело подданного Великобритании. Reuters подтвердил гибель своего сотрудника.

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Разрушенное при российском ракетном ударе здание гостиницы "Сапфир" в Краматорске
Разрушенное при российском ракетном ударе здание гостиницы "Сапфир" в КраматорскеФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Спасательные службы в Краматорске Донецкой области извлекли из-под завалов отеля "Сапфир", разрушенного при российском ракетном ударе в ночь на воскресенье, 25 августа, тело подданного Великобритании. Об этом вечером того же дня сообщила Донецкая областная прокуратура. Агентство Reuters подтвердило гибель своего сотрудника, 38-летнего Райана Эванса. В прошлом военнослужащий британской армии Эванс был участником журналистской группы Reuters, работающей в регионе. В агентстве он работал с 2022 года и консультировал журналистов по вопросам безопасности в Украине, Израиле и во время Олимпиады в Париже.

По данным ведомства, помимо одного погибшего, в результате обстрела пострадали еще шесть человек. Ранее агентство Reuters сообщало, что при атаке пострадали три его журналиста: один из них утром числился пропавшим без вести, двое других были доставлены в больницу. Согласно сообщению агентства, в гостинице находилась команда Reuters, состоящая из шести человек.

При этом, по сведениям прокуратуры, телесные повреждения зафиксированы у четырех журналистов иностранного медиа в возрасте 38, 40, 41 и 46 лет. "Мужчины получили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузии, резаные раны и ушибы тела", - говорится в сообщении.

Изначально сообщалось только об одном пропавшем без вести человеке. Издание "Украинская правда" предполагало, что погибший под завалами гостиницы британец - журналист Reuters. Глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин ранее рассказал, что пострадавшие журналисты - граждане Украины, США и подданные Великобритании. 

Донецкая прокуратура указывает, что удар по жилому кварталу Краматорска был нанесен, вероятно, ракетой "Искандер-М".

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