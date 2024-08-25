РФ обстреляла отель в Краматорске, ранены журналисты Reuters

В результате удара ВС РФ по отелю в Краматорске ранены двое журналистов Reuters, один пропал без вести. Экстренные службы Украины допускают, что он может находиться под завалами.

В ночь на воскресенье, 25 августа, российская армия нанесла удар по отелю "Сапфир" в Краматорске, в результате пострадали три журналиста информационного агентства Reuters. "Один из наших коллег до сих пор числится пропавшим без вести, двое других доставлены в больницу на лечение", - говорится в сообщении агентства, распространенном в воскресенье. Как уточняется, в гостинице находилась команда Reuters, состоящая из шести человек.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что один человек может находиться под завалами отеля.

Как уточнил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, пострадавшие журналисты - граждане Украины, США и Великобритании.

Кроме того, в результате российских обстрелов погибли пять жителей Константиновки, ранены шесть человек, а также повреждены жилые дома, торговые павильоны и газопровод, сообщил Филатов. Еще один человек погиб в поселке Котлино в Покровском районе, где в результате ударов РФ были ранены несколько человек. Сообщается также об одном погибшем и двух раненых в Торецке.

Губернатор Белгородской области сообщил о погибших и раненых в результате удара ВСУ

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об ударе Вооруженных сил Украины по поселку Ракитное. В результате атаки, по данным Гладкова, погибли пять местных жителей, еще 13 человек ранены, шесть из них - в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждены 12 частных домов и два коммерческих объекта, а также газопровод и линия электропередачи. "Временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское", - сообщил Гладков.