 Генсек НАТО Столбентерг: Альянс проходит ″фундаментальную трансформацию″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2022

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Мир

Генсек НАТО Столбентерг: Альянс проходит "фундаментальную трансформацию"

Война России против Украины формирует новую реальность безопасности в Европе, заявил Йенс Столтенберг. Генсек НАТО допустил постоянное размещение сил альянса на своих границах.

генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столбентерг

Йенс Столбентерг

НАТО проходит "фундаментальную трансформацию", заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столбентерг в интервью британскому изданию The Telegraph, опубликованном в субботу, 9 апреля. Он не исключил постоянного присутствия сил НАТО на внешних границах блока в будущем.

Решения по трансформации НАТО будут приняты на июньском саммите альянса в Мадриде, отметил Столтенберг. "То, что мы видим сейчас, - новая реальность", для европейской безопасности, указал он, имея в виду последствия ведомой Россией войны против Украины. "Мы попросили наших военных командующих предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", - добавил генсек альянса.

На протяжении 2021 года в отношениях между странами НАТО и Россией росла напряженность. В частности, РФ начала требовать "гарантий безопасности", в том числе отказа Североатлантического альянса от расширения на восток и приема в свой состав Украины. США и НАТО ответили отказом на требования Москвы, но проявили готовность к переговорам. Руководство альянса неоднократно подчеркивало его оборонительную природу.

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  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

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  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

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    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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