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Генсек НАТО: Смерть Навального - повод усилить помощь Киеву

Сергей Ромашенко
21 февраля 2024 г.

По словам Йенса Столтенберга, нельзя дать Путину одержать победу на поле боя. Он выразил мнение, что лучший способ почтить память Навального - расширить помощь Украине.

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Генсек НАТО Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности
Генсек НАТО Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасностиФото: Kuhlmann/MSC

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального и отступление вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки должны привлечь внимание Североатлантического альянса и его союзников к необходимости усилить военную помощь Украине. "Я уверен, что лучший способ почтить память Навального - не дать Путину одержать победу на поле боя, обеспечить превосходство Украины", - сказал Столтенберг в интервью "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" в среду, 21 февраля в Брюсселе.

По словам генсека НАТО, уход украинских войск из Авдеевки после месяцев тяжелых боев демонстрирует, что Украина нуждается в еще больших объемах военной помощи, а смерть Навального в колонии и задержка экспертизы обстоятельств его гибели должны привлечь еще более пристальное внимание к авторитарному характеру кремлевского режима.

Союзники США наращивает помощь Киеву

Столтенберг отметил, что пока утверждение нового пакета военной помощи США Украине на сумму в 61 млрд долларов задерживается в Палате представителей Конгресса, другие страны, в том числе Швеция, Канада и Япония, наращивают поддержку Киеву.

Генсек НАТО не ответил на вопрос, когда именно ВСУ могут получить истребители F-16, поставок которых Украина добивается уже почти два года. Он вновь сказал, что все союзники Украины хотели бы, чтобы F-16 оказались в Украине как можно скорее, но отметил, что нужно позаботиться также о подготовке пилотов и механиков. Что касается сроков возможных поставок, то об этом лучше спрашивать военных экспертов, резюмировал Йенс Столтенберг.

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