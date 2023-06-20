General Electric прекратила обслуживание турбин в России

Американская компания General Electric (GE) 19 июня приостановила сервисное обслуживание газовых турбин в России, сообщила во вторник, 20 июня, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в генерирующих компаниях. По словам собеседников издания, GE закрыла доступ к системе мониторинга работы турбин на российских ТЭС. Предполагается, что за этим последует и приостановка поставок в Россию запчастей.

Компания приостановила работу в России еще в марте 2022 года, за исключением поставок необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе.

С 18 июня вступили в силу расширенные санкции США, согласно которым американские компании не могут предоставлять инжиниринговые услуги в России. В GE уже предупреждали, что компания из-за этого сможет оказывать такого рода услуги в РФ.

Зависимость от импортного оборудования

По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), Россия находится в значительной зависимости от импортного оборудования в энергетической сфере, самая острая ситуация сложилась именно с газовыми турбинами. Эксперты ВШЭ ссылаются на данные Минпромторга о доле импорта в этом сегменте в 2014 году (80 - 100 процентов), утверждая, что с тех пор "ситуация серьезно не изменилась".

В самом министерстве эти данные не прокомментировали, но указали, что у производителей в России есть необходимые компетенции для выпуска турбин, а в самом крайнем случае будет рассматриваться продукция стран Азии.

По состоянию на 2019 - 2020 годы, в сфере газовых турбин и компонентов к ним более 75 процентов импорта в Россию шло из стран, присоединившихся к режиму санкций в отношении РФ. Например, на США в 2020 году приходилось 22 процента от общего объема импорта газовых турбин малой мощности (менее 5 МВт) и 41 процент поставок турбин мощностью более 5 МВт.

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