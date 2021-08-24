 Гендиректор ″Дождя″ пообещала защищать интересы телеканала и других ″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 27.08.2021

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Россия

Гендиректор "Дождя" пообещала защищать интересы телеканала и других "иноагентов"

Российское государство в очередной раз пытается уничтожить "Дождь" за его независимость, заявила Наталья Синдеева. Телеканал не является иностранным агентом и действует в интересах россиян, подчеркнула она.

Генеральный директор телеканала Дождь Наталья Синдеева

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева

Основатель и генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева назвала "глупым" и "подлым" решение российских властей объявить ее СМИ "иностранным агентом". "Мы - российское независимое СМИ, которое государство в очередной раз хочет уничтожить просто за то, что мы независимы", - написала она в Facebook вечером в четверг, 26 августа.

По словам Синдеевой, "можно сколько угодно шутить по поводу статуса иноагента и называть его знаком качества", но на самом деле "очень плохо, когда государство начинает делить людей на "своих" и "чужих". Иностранными агентами являются те, кто действует в интересах другого государства, но ни она, ни ее команда этого не совершает, отметила она. "Мы живем, работаем и зарабатываем на то, чтобы продолжать свое дело только в России. Мы действуем в интересах наших граждан, россиян, которые, согласно Конституции, имеют право на свободу слова", - подчеркнула она.

Синдеева: все СМИ в РФ по формальным критериям могут стать "иноагентами"

По словам гендиректора "Дождя", еще до закона об "иноагентах" все российские СМИ отчитывались Роскомнадзору о любом иностранном финансировании, а в размещенном на сайте ведомства отчете числятся десятки других СМИ включая RT и ТАСС. "Каждое из этих СМИ, если хоть раз процитирует "иноагента", может быть также признано СМИ-иноагентом. Каждое. Вдумайтесь в это. И более того, они это и делают, но статус иноагента не получают", - добавила она.

Одновременно Синдеева предупредила о намерении отстаивать интересы "Дождя" и других признанных "иностранными агентами" СМИ, а также право россиян "получать информацию о том, что действительно происходит вокруг". "Мы честны. В первую очередь - перед своими зрителями. Мы ни разу не пошли на компромиссы даже тогда, когда было страшно физически. Мы никогда не цензурировали свою работу, ни под давлением, ни от собственных страхов. И нам не стыдно смотреть себе и вам в глаза", - добавила гендиректор "Дождя".

Министерство юстиции РФ 21 августа включило в список СМИ - "иностранных агентов" телеканал "Дождь", интернет-издание "Важные истории", специализирующееся на журналистских расследованиях, а также еще семь журналистов. Это уже пятое расширение списка "иноагентов" за последние четыре месяца.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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"Дождь" внесли в список СМИ-"иноагентов": что об этом говорят журналисты (23.08.2021)

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