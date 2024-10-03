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"Газпром" возглавил список самых убыточных компаний России

Сергей Ромашенко
3 октября 2024 г.

По итогам 2023 года "Газпром" впервые был внесен в рейтинг самых убыточных компаний России. Всего годом ранее он занимал первое место среди самых прибыльных фирм страны.

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Штаб-квартира "Газпрома" в Москве
Штаб-квартира "Газпрома" в МосквеФото: Vasily Maximov/AFP/Getty Images

Холдинг "Газпром" по итогам прошлого года впервые попал в составляемый журналом Forbes рейтинг убыточных компаний России. При этом среди самых убыточных фирм страны он оказался на первом месте с рекордными чистыми потерями в 583,1 млрд рублей, сообщило издание вечером в среду, 2 октября.

"Газпром" показывает убыток впервые за 25 лет. В то же время российское издание Forbes отмечает, что финансовые потери в данном случают имеют скорее "бухгалтерский характер", поскольку они обеспечены убытками от обесценения нефинансовых активов в 1,15 трлн рублей и убытком от курсовых разниц в 652 млрд рублей.

"Бухгалтерский характер" убытков

При этом чистый денежный поток от операционной деятельности в 2023 году у "Газпрома" вырос на 5 процентов, а по итогам первых шести месяцев текущего года компания получила чистую прибыль.

По итогам 2022 года "Газпром" занимал первое место в рейтинге прибыльных компаний России, также составляемом Forbes. Чистая прибыль компании тогда составила 1,3 трлн рублей. Рейтинг 100 самых прибыльных компаний по итогам 2023 года возглавила государственная нефтяная компания "Роснефть".

Другие убыточные компании России

В десятку убыточных по итогам 2023 года, помимо "Газпрома", попали еще шесть новых компаний - Амурский газохимический комплекс, Объединенная авиастроительная корпорация, "Междуречье", "Русгаздобыча", Агентство по страхованию вкладов и пивоваренная компания "Балтика", национализированная указом президента РФ Владимира Путина.

Еще три компании - Ozon, VK и Московский метрополитен - остались в рейтинге убыточных с 2022 года.

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