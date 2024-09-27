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"Газпром" вылетел из топ-100 самых прибыльных компаний РФ

Олег Соколенко
27 сентября 2024 г.

"Газпром" после утраты европейского рынка перестал быть самой прибыльной компанией России, и теперь даже не входит в топ-100 рейтинга Forbes. В 2023 году убытки "Газпрома" составили около 600 млрд рублей - это рекорд.

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"Газпром" - больше не самая прибыльная компания РФ, и даже не в топ-100
"Газпром" - больше не самая прибыльная компания РФ, и даже не в топ-100Фото: Olga Maltseva/AFP/Getty Images

Журнал Forbes в четверг, 26 сентября, опубликовал свой ежегодный рейтинг крупнейших компаний РФ по размеру чистой прибыли. Прошлый перечень возглавлял концерн "Газпром", однако теперь он не попал даже в первую сотню.

Минувший год "Газпром" закрыл с убытком в 583 млрд руб., пишет Forbes (издание "Коммерсант" ранее называло другую сумму - 629 млрд рублей). В любом случае это рекордный показатель за 25 лет и резкий контраст по сравнению с 2022 годом, когда российский газовый концерн получил 1,23 трлн руб. прибыли.

Основной причиной проблем компании называют потерю рынка ЕС, приносившего "Газпрому" максимум прибыли. По данным "Коммерсанта", в 2023 году поставки трубопроводного газа в Европу снизились до 24 млрд кубометров против 62 млрд кубометров годом ранее. Согласно внутреннему отчету, в ближайшие годы российскому газовому гиганту восстановить довоенные объемы продаж не удастся.

Новым лидером рейтинга самых прибыльных российских компаний стала "Роснефть", которая по итогам 2023 года получила чистую прибыль в 1,529 трлн рублей. Суммарная прибыль топ-100 участников рейтинга превысила 13,2 трлн руб. против 9,27 трлн руб. годом ранее.

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