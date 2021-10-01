"Газпром" прекратил поставки газа в Венгрию через Украину

Российский концерн "Газпром" прекратил с 1 октября транзит газа через территорию Украиныв Венгрию. "Заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24600000 куб. м в сутки", - сообщила в тот же день компания "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).
Украинская сторона также сообщила, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, поэтому возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют. Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон напомнил, что "Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств". По его словам, украинский маршрут транспортировки газа является наиболее выгодным в экономическом отношении, поскольку это кратчайший путь поставки газа в Венгрию.
"Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС - конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", - заявил Макогон.
Орбан заявил, что учитывал интересы Венгрии, а не Украины
Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику Киева в отношении договора о поставках газа, подписанного с "Газпромом". В эфире общественного радио он заявил, что должен отчитываться только перед венгерскими избирателями, которые без нового соглашения будут вынуждены платить более высокие цены на газ. По его словам, при подписании договора точка зрения украинцев, не учитывалась.
"Нам нужен газ. Это реальность. Вы должны договориться с русскими. К сожалению, мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев. Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов. Однако на газовом фронте мне нужно соответствовать интересам венгерского народа, а не украинского", - указал Орбан.
Конфликт вокруг транзита российского газа в Венгрию
27 сентября Венгрия и "Газпром" подписали долгосрочный договор о поставках газа. По условиям контракта Россия уже с 1 октября на протяжении 15 лет будет ежегодно поставлять Венгрии 4,5 млрд кубометров газа. Из них 3,5 млрд кубов будут поставляться через Сербию и еще один млрд - через Австрию.
Это лишит Украину доходов от транзита российского газа, который до сих пор поставлялся в Венгрию через ее территорию. За счет новой сделки с "Газпромом" Венгрия покроет почти половину своих потребностей в газе. С 1 октября поставки российского газа в Венгрию осуществляются через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
За подписанием контракта Венгрии с "Газпромом"последовал дипломатический конфликт Киева и Будапешта. МИД Украины назвал сделку Венгрии с "Газпромом" политически мотивированной и экономически неразумной, поскольку она негативно влияет на энергетическую безопасность Украины и всей Европы. Украина заявила, что Еврокомиссия должна проверить, соответствует ли данный контракт европейскому законодательству в сфере энергетики. В ответ МИД Венгрии вызвал украинского посла.
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Автор: Андрей Гурков