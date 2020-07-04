Газпром" останется главным спонсором "Шальке" и во второй лиге

Российский энергетический монополист "Газпром" продлил спонсорский контракт с немецким футбольным клубом "Шальке 04". Сообщение об этом опубликовала во вторник, 30 марта, пресс-служба команды из Гельзенкирхена на своем сайте.

Как указывается в сообщении, в связи с неудовлетворительными спортивными результатами в текущем сезоне и грозящему "Шальке 04" переходу во вторую бундеслигу, "Газпром" имел юридические основания для расторжения действующего до 2022 года контракта. Но завершившиеся в Москве переговоры привели к тому, что договор будет продлен еще минимум на три сезона. "Продлевая договор вне зависимости от лиги, "Газпром" в текущей ситуации посылает сильный знак верности и сплоченности, тем самым способствуя экономической стабильности клуба", - приводит пресс-служба слова Маттиаса Варнига (Matthias Warnig), исполнительного директора компании "Nord Stream 2 AG" и члена наблюдательного совета "Шальке 04".

В сообщении также отмечается, что стороны не комментируют содержательную часть и экономические условия нового договора. Однако популярное немецкое спортивное издание Kicker сообщило, что в случае перехода во вторую лигу "Шальке 04" может рассчитывать на получение от "Газпрома" до 10 млн евро в год. А также на премию, если команда сможет вернуться в бундеслигу. С каждым годом, который клуб проведет во второй лиге, размер этой премии будет уменьшаться.

Вылет во вторую лигу неизбежен?

За восемь туров до окончания сезона "Шальке 04" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав в 26 матчах лишь 10 очков. За восемь туров до конца чемпионата команду отделяет 14 очков от 15-го места, позволяющего сохранить прописку в высшей лиге немецкого футбола. По оценкам журналистов Kicker, "Шальке 04" вряд ли сможет избежать понижения в классе по итогам этого сезона, что, разумеется, еще более осложнит и так непростую экономическую ситуацию клуба. "Газпром" является главным спонсором "Шальке 04" с 2007 года.

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