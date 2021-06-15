Гамбургская слониха предсказала поражение немецкой сборной (фото)

Гамбург • Международные чемпионаты - время предсказателей и оракулов. В Гамбургском зоопарке эту почетно-развлекательную обязанность сейчас возложили на предводительницу здешнего стада слонов - 42-летниюю Яшоду. Правда, первое предсказание, сделанное слонихой, несколько разочаровало болельщиков немецкой сборной.

Слоны в Гамбургском зоопарке - любители футбола и заядлые болельщики

Показательная тренировка слоновьей команды в Гамбургском зоопарке

Эта фотография с немецким флагом сделана во время презентации в начале июня

Как передает информационное агентство dpa, Яшода вытащила флаг Франции, что означает победу соперников Германии в первой игре бундестима на Евро-2020, которая состоится вечером во вторник, 15 июня, в Мюнхене. Конечно, эксперт из Гамбургского зоопарка знает, что французы - действующие чемпионы Европы, но немного оптимизма оракулу бы не помешало. Впрочем, не только оракулу.

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