 Сборная России проиграла свой первый матч на чемпионате Европы-2020 | Новости из Германии о Европе | DW | 12.06.2021

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Европа

Сборная России проиграла свой первый матч на чемпионате Европы-2020

На стадионе в Санкт-Петербурге команда России пропустила три безответных гола от сборной Бельгии.

Ромелу Лукаку забивает гол в ворота россиян

Ромелу Лукаку забивает гол в ворота россиян

В своем первом матче на чемпионате Европы-2020 сборная России под руководством Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге, в субботу, 12 июня, проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. 

Два гола бельгийцы забили в первом тайме -  Ромелу Лукаку на 10-й минуте и Тома Менье - на 34-й, а на 88-й Лукаку провел третий мяч в ворота российской команды.

Свой следующий матч сборная России, выступающая в группе В, проведет против команды Финляндии 16 июня.

Финны выиграли свой первый матч у датчан со счетом 1:0. Игра была омрачена тем, что за несколько минут до конца первого тайма датский игрок Кристиан Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию.

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    Автор: Максим Нелюбин


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