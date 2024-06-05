FT: США готовы дать Киеву 50 млрд при продлении санкций ЕС

США готовы дать Киеву кредит, если для его погашения ЕС использует доходы от замороженных активов России и продлит заморозку на неопределенный срок.

США готовы предоставить Украине кредит в 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных в Европейском Союзе российских активов при условии продления Евросоюзом антивоенных санкций против Москвы на неопределенный срок. Об этом сообщила в среду, 5 июня, газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы, касающиеся обсуждения данного вопроса.

"Чтобы США не остались без возвращения платежей, Вашингтону необходимо, чтобы ЕС продлил до конца войны свои санкции, наложенные на российские активы. Срок действия этих санкций истекает каждые шесть месяцев, и для их продления необходимо единогласное одобрение в Евросоюзе", - говорится в публикации.

Между тем любое подобное изменение санкционного режима потребовало бы одобрения лидеров всех стран-участниц ЕС, в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, "который ревностно охраняет свое право налагать вето на санкции", поясняют далее журналисты.

Указывается, что предложение США о кредите содержится в дискуссионном документе ЕС, с которым удалось ознакомиться FT. Этот документ будет вынесен на обсуждение в ходе онлайн-встречи министров финансов стран ЕС 5 июня, указывают авторы.

Варианты дальнейшей финансовой помощи Украине

По их сведениям, Вашингтон настаивает на достижении соглашения в преддверии саммита G7 в Италии, который пройдет на следующей неделе. Ожидается, что механизм финансирования за счет прибыли от замороженных активов РФ при этом станет центральным элементом поддержки Украины. Точные детали займа - в том числе срок погашения, процентная ставка, будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, например Всемирный банк, - пока не определены.

Однако Вашингтон привязывает предоставление любого подобного кредита к условию, что Евросоюз направит на погашение ссуды доходы от замороженных активов РФ и гарантирует, что "замороженные в ЕС активы Центробанка РФ останутся заблокированными , пока Россия не даст согласие возместить ущерб от войны в Украине".

Если доходы от активов окажутся ниже требуемых выплат или ЕС не удастся согласовать продление санкций, ответственность за платежи останется на США, констатируется в публикации. Именно поэтому Вашингтон ищет возможности разделить риски с партнерами по G7. Один из вариантов предполагает привлечение ЕС и других членов G7 к предоставлению Украине двусторонних займов под гарантии доходов с активов РФ, замороженных в той или иной юрисдикции.

Однако такая мера тоже потребует единогласного одобрения членами ЕС, поскольку речь идет о задействовании общего бюджета, указывается в публикации. В связи с этим быстро реализовать подобный подход не удалось бы.

Предоставление Киеву доходов от российских активов в ЕС

В Еврпейском Союзе заморожены около 210 млрд евро активов РФ. В 2024 году объем доходов от них, как ожидается, составит до 3 млрд евро. Бельгийский депозитарий Euroclear зафиксировал доход от замороженных российских активов за 2023 год в объеме 4,4 млрд евро, а с начала 2024 года - 1,6 млрд евро.

В мае Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для поддержки и восстановления Украины. 21 мая Еврокомиссия сообщила, что эти средства станут доступны для передачи Киеву с июля 2024 года, выплата будет производиться два раза в год.