  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

FT: США готовы дать Киеву 50 млрд при продлении санкций ЕС

Александра Иванова
5 июня 2024 г.

США готовы дать Киеву кредит, если для его погашения ЕС использует доходы от замороженных активов России и продлит заморозку на неопределенный срок.

https://p.dw.com/p/4gf45
Здание Банка России
Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

США готовы предоставить Украине кредит в 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных в Европейском Союзе российских активов при условии продления Евросоюзом антивоенных санкций против Москвы на неопределенный срок. Об этом сообщила в среду, 5 июня, газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы, касающиеся обсуждения данного вопроса.

"Чтобы США не остались без возвращения платежей, Вашингтону необходимо, чтобы ЕС продлил до конца войны свои санкции, наложенные на российские активы. Срок действия этих санкций истекает каждые шесть месяцев, и для их продления необходимо единогласное одобрение в Евросоюзе", - говорится в публикации.

Между тем любое подобное изменение санкционного режима потребовало бы одобрения лидеров всех стран-участниц ЕС, в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, "который ревностно охраняет свое право налагать вето на санкции", поясняют далее журналисты.

Указывается, что предложение США о кредите содержится в дискуссионном документе ЕС, с которым удалось ознакомиться FT. Этот документ будет вынесен на обсуждение в ходе онлайн-встречи министров финансов стран ЕС 5 июня, указывают авторы.

Варианты дальнейшей финансовой помощи Украине

По их сведениям, Вашингтон настаивает на достижении соглашения в преддверии саммита G7 в Италии, который пройдет на следующей неделе. Ожидается, что механизм финансирования за счет прибыли от замороженных активов РФ при этом станет центральным элементом поддержки Украины. Точные детали займа - в том числе срок погашения, процентная ставка, будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, например Всемирный банк, - пока не определены.

Однако Вашингтон привязывает предоставление любого подобного кредита к условию, что Евросоюз направит на погашение ссуды доходы от замороженных активов РФ и гарантирует, что "замороженные в ЕС активы Центробанка РФ останутся заблокированными , пока Россия не даст согласие возместить ущерб от войны в Украине".

Если доходы от активов окажутся ниже требуемых выплат или ЕС не удастся согласовать продление санкций, ответственность за платежи останется на США, констатируется в публикации. Именно поэтому Вашингтон ищет возможности разделить риски с партнерами по G7. Один из вариантов предполагает привлечение ЕС и других членов G7 к предоставлению Украине двусторонних займов под гарантии доходов с активов РФ, замороженных в той или иной юрисдикции.

Однако такая мера тоже потребует единогласного одобрения членами ЕС, поскольку речь идет о задействовании общего бюджета, указывается в публикации. В связи с этим быстро реализовать подобный подход не удалось бы.

Предоставление Киеву доходов от российских активов в ЕС

В Еврпейском Союзе заморожены около 210 млрд евро активов РФ. В 2024 году объем доходов от них, как ожидается, составит до 3 млрд евро. Бельгийский депозитарий Euroclear зафиксировал доход от замороженных российских активов за 2023 год в объеме 4,4 млрд  евро, а с начала 2024 года - 1,6 млрд евро.

В мае Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для поддержки и восстановления Украины. 21 мая Еврокомиссия сообщила, что эти средства станут доступны для передачи Киеву с июля 2024 года, выплата будет производиться два раза в год.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Логотип международной банковской системы SWIFT

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

Санкции, введенные западными странами против России за нападение на Украину, затронули самые различные сферы российской экономики. Ограничения ввели и западные частные компании. Фотогалерея DW.
Политика31 марта 2022 г.19 фото
external

Аресты генералов: при чем здесь Белоусов. Путин покроет ущерб РФ активами ‎Запада?

Аресты генералов: при чем здесь Белоусов. Путин покроет ущерб РФ активами ‎Запада?

В России арестован замглавы Генштаба генерал Вадим Шамарин. Это уже ‎четвертый высокопоставленный военный, против которого в России было начато ‎уголовное производство. Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ‎ущерба в случае конфискации российских активов в США. Ранее в России были ‎также заморожены активы трех западных банков. ‎
Политика23 мая 2024 г.28:57 мин.
Разложенные пачками стодолларовые купюры

NYT: США обсуждают с союзниками использование замороженных активов РФ

NYT: США обсуждают с союзниками использование замороженных активов РФ

Белый дом готов поддержать идею направить на поддержку Украины более 300 млрд долларов суверенных российских активов, замороженных в странах Запада, пишет The New York Times.
Политика21 декабря 2023 г.
Показать еще