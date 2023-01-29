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Эльвира Набиуллина (Russian Central Bank/SNA/IMAGO)Фото: Russian Central Bank/SNA/IMAGO
Экономика и бизнесРоссия

FT: Набиуллина призывает рассекретить данные об экономике РФ

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Глава Центробанка считает необходимым обнародовать показатели, закрытые после начала войны РФ в Украине, чтобы инвесторы могли вкладывать деньги в ценные бумаги.

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина призывает рассекретить большой массив данных о состоянии экономики России, доступ к которому был закрыт вскоре после начала войны Москвы в Украине. Об этом в воскресенье, 29 января, передала газета The Financial Times (FT) со ссылкой на три осведомленных источника.

Среди засекреченной информации - сведения о нацрезервах в иностранной валюте и показатели экспорта. Расходы по закрытым статьям бюджета выросли на 40 процентов - до 95 млрд долларов (87 млрд евро), пишет FT. Для сравнения - на довоенном этапе они составляли 54 млрд долларов (49 млрд евро), отмечается далее в публикации. Перестали публиковаться данные о внешней торговле РФ.

В Кремле объясняют необходимость сокрытия сведений защитой от санкций Запада.

"Нам следует вернуться к надлежащему раскрытию информации - за некоторыми исключениями, - чтобы инвесторы могли вкладывать деньги в ценные бумаги", - в свою очередь считает Набиуллина.

Аналитикам приходится прибегать к перекрестным проверкам

По словам трех собеседников издания, непрозрачность статистики настолько запутала экономическую картину, что способность России выдерживать санкции Запада удивила даже политиков, имеющих доступ к засекреченным сведениям.

Как отмечают аналитики, специалисты начали прибегать к альтернативным источникам и перекрестной проверке данных. Так, Софья Донец, экономист по России и СНГ в инвестиционной компании "Ренессанс Капитал", пояснила, что для отслеживания динамики экспорта и импорта эксперты изучают фискальные данные НДС при импорте товаров, торговую статистику внешних контрагентов России и данные о морских перевозках.

FT: Путин дистанцировался от экономической команды

"Против России ведется гибридная война, в том числе экономическая. Поэтому в этих условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Financial Times. "Все, кому нужно знать, все, кто участвует в процессе выработки экономической политики, имеют доступ ко всему спектру данных, статистики и так далее", - добавил он.

Между тем, как констатирует FT со ссылкой на источник, Путин дистанцировался от своей экономической команды и консультируется лишь с сужающимся кругом сторонников жесткой линии, которые "говорят ему то, что он хочет услышать".

Экономист, профессор бизнес-школы IE Business School в Мадриде Максим Миронов в сентябре 2022 года в беседе с DW отмечал: "Даже если российская экономика и работает хуже, чем шесть месяцев назад, этого недостаточно, чтобы помешать Путину финансировать войну".

Профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельд в эфире британской радиостанции Times Radio в свою очередь высказал мнение, что российская экономика сможет "выживать при огромных трудностях на протяжении примерно двух лет" - при условии, что Запад будет неуклонно сохранять санкции.

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