FT: ЕС выделяет Египту 7,4 млрд евро на укрепление экономики

Соглашение ЕС с Египтом станет очередным из целой серии аналогичных договоров со странами Северной Африки. В числе прочего оно призвано ослабить миграционное давление на Европу.

ЕС готов выделить Египту 7,4 млрд евро в виде грантов и кредитов на укрепление экономики на фоне опасений, что конфликты в секторе Газа и Судане могут усугубить финансовые проблемы в этой североафриканской стране и усилить миграционное давление на Европу, сообщила британская газета Financial Times (FT) в среду, 13 марта.

Как отмечает издание, это соглашение, которое подпишет председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в ходе совместного визита в Каир вместе с премьерами Греции, Италии и Бельгии 17 марта, станет очередным в серии договоренностей Брюсселя со странами Северной Африки, в том числе с Тунисом и Мавританией, которые направлены "на предотвращение экономической нестабильности вокруг Европы и нелегальной миграции из Африки".

Эти соглашения предусматривают представление Тунису и Мавритании денег и других стимулов в обмен на укрепление охраны своих границ, несмотря на критику со стороны политиков и неправительственных организаций по поводу неприглядной ситуации с правами человека в этих странах и сомнительной эффективности подобных договоренностей.

Результата многомесячных переговоров

Запланированное соглашение с Египтом является результатом многомесячных переговоров, последовавших за масштабным нападением палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль и реакцией Израиля в виде проведения военной операции в секторе Газа. Новое обострение конфликта в регионе вызвало опасения, что из сектора Газа в Египет, а затем и в Европу хлынет новый массовый поток мигрантов. Но Египет так и не открыл границу с сектором Газа и отверг предложения Израиля о переселении большей части палестинцев из этого региона на Синайский полуостров.

Проект договора ЕС и Египтом предусматривает поддержку энергетического сектора Египта, помощь в решении проблемы роста числа беженцев из Судана и в укреплении контроля на границе Египта с Ливией, откуда мигранты через Средиземное море устремляются в Европу.

Около 1 млрд евро в виде чрезвычайной финансовой помощи может быть предоставлено незамедлительно. Еще около 4 млрд евро, как ожидается, поступят в пакете макрофинансовой помощи, связанной с реформами в рамках расширенной программы Международного валютного фонда (МВФ). Остальные средства будут получены из различных источников финансирования ЕС.

Роль Египта в пресечении потока мигрантов в Европу

Министр по вопросам миграции Греции Димитрис Каиридис в интервью FT отметил "весьма критическую" ключевую роль" Египта в контроле над нелегальной миграцией в Европу. "У нас нет прямого притока мигрантов из Египта. Но есть египтяне, перебирающиеся через восточную Ливию", - сказал он, подчеркнув, что Египту, "переживающему и тяжелый экономический и миграционный кризисы", необходимо предоставить безотлагательную помощь.

По данным ООН, в Египте зарегистрировано около 480 тысяч мигрантов и соискателей убежища. Большинство из них прибыли в Египет, спасаясь от гражданской войны в Судане, разразившейся в апреле прошлого года. У Египта весьма скверная репутация в сфере соблюдения прав человека, в этой стране жестко подавляется инакомыслие. В 2023 году 26 с половиной тысяч египтян запросили политического убежища в Евросоюзе.

Еврокомиссия и многие политики, несмотря на критику со стороны правозащитников, подчеркивают важность соглашений со странами Северной Африки для пресечения нелегальной миграции в Европу. "Мы можем сколько угодно говорить о ситуации с правами человека в Египте. Но у меня тоже есть эта реальная ситуация (с мигрантами - Ред.)", - подчеркнул Димитрис Каиридис.

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