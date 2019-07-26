 FT: Из-за Дании ″Газпром″ может не успеть сдать ″Северный поток-2″ в срок | Новости из Германии о Европе | DW | 29.07.2019

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Европа

FT: Из-за Дании "Газпром" может не успеть сдать "Северный поток-2" в срок

Если Дания в ближайшее время не разрешит строительство "Северного потока-2" в ее акватории, сроки его запуска будут сорваны, пишет The Financial Times. "Газпром" надеется завершить строительство в срок.

Российские рабочие на строительстве газопровода Северный поток 2 (фото из архива)

Российские рабочие на строительстве газопровода "Северный поток 2" (фото из архива)

Если в течение ближайших недель Дания не одобрит планы по прокладке газопровода "Северный поток-2" через ее территориальные воды, Россия не сможет начать поставлять газ в Европу в оговоренный срок. Это сообщает газета The Financial Times (FT) в воскресенье, 29 июля, со ссылкой на высокопоставленный источник.

"Если мы не получим от датчан разрешения на строительство в течение ближайших нескольких недель, то не уложимся в срок", - цитирует его издание. Другой источник назвал август 2019 года "решающим" месяцем для реализации проекта. "Уже почти август, и это вызывает озабоченность, если не панику", - заявил он.

Сроки строительства газопровода "Северный поток-2"

Ожидается, что "Северный поток-2" позволит удвоить объемы поставок газа в Европу, осуществляемые сейчас через газопровод "Северный поток", который заработал на полную мощность в 2012 году. Кроме того, этот трубопровод должен стать альтернативой поставкам газа в ЕС через Украину. Изначально планировалось, что запуск "Северного потока-2" совпадет по времени с истечением срока контракта с Киевом 31 декабря 2019 года.

На сегодняшний день разрешение на прокладку труб "Северного потока-2" предоставили Россия, Германия, Финляндия и Швеция. Дания - последняя страна, которая должна одобрить строительство для своевременного завершения проекта.

Компания Nord Stream 2 AG, реализующая строительство газопровода "Северный поток-2", подала три заявки на прохождение магистрали в датских территориальных водах. Первая из них предполагает прокладку трубы по кратчайшему маршруту, повторяющему путь газопровода "Северный поток". Рассмотрение этой заявки затягивает недавно принятый в Дании закон, предписывающий согласование таких решений с МИД королевства. Две другие заявки предусматривают прокладку труб через исключительную экономическую зону Дании вблизи острова Борнхольм. 

Контекст

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"Газпром" собирается завершить строительство "Северного потока-2" в срок

Несмотря на то, что ответы на данные заявки не получены до сих пор, глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявил на прошлой неделе, что строительство "Северного потока-2" будет завершено в срок. "Дания должна будет дать нам разрешение на строительство в октябре, и тогда мы сможем к концу года выполнить обязательства по проекту", - сказал он информагентству "Интерфакс".

По оценкам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, строительство нитки газопровода, пролегающей по акватории Дании, займет около пяти недель.

Эксперты сомневаются в том, что "Северный поток-2" заработает в срок

Однако ряд экспертов указывает на то, что испытание трубопровода и закачка в него газа займут дополнительное время. "Дело не только в том, что им придется проложить две нитки трубопровода, строительство каждой из которых занимает около месяца. На тестирование газопровода и ввод его в эксплуатацию также уйдут недели. При этом необходимо учитывать и сложные погодные условия в Балтийском море, и возможные форс-мажорные обстоятельства", - цитирует FT старшего научного сотрудника базирующегося в Брюсселе экспертного центра East-West Insitute Данилу Бочкарева.

Строительство газопровода "Северный поток-2" реализует контролируемая "Газпромом" компания Nord Stream 2 AG. При этом в финансировании проекта участвуют также европейские предприятия Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Статья в газете The Financial Times о сроках строительства газопровода "Северный поток 2"

Статья в газете The Financial Times о сроках строительства газопровода "Северный поток 2"

Сайт экспертного центра East-West Institute

Сайт экспертного центра East-West Institute

Статья DW о влиянии Газовой директивы на строительство газопровода "Северный поток - 2"

Статья DW о влиянии Газовой директивы на строительство газопровода "Северный поток - 2"  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Северный поток 2 не запустят в срок и что сказал Кикабидзе о Путине. DW Новости  

Как Меркель и Газпром защищают "Северный поток-2" от США и других критиков. DW Новости  

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