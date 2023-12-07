ФСБ РФ заявила о раскрытии подрыва поездов на БАМ

В Омской области задержан 52-летний белорус, который признался в подрыве двух поездов на БАМ по заданию украинских спецслужб, заявило российское ведомство.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила о задержании в Омской области подозреваемого в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Гражданин Беларуси 1971 г. р. дал признательные показания и сообщил, что действовал под контролем украинских спецслужб, передает в четверг, 7 декабря, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный якобы доставил мины в Бурятию на личном авто

В заявлении сообщается о "раскрытии террористического акта, подготовленного спецслужбами Украины и направленного на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры". По этим данным, задержанный подорвал 29 и 30 ноября два железнодорожных состава с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет - Тында и Тайшет - Нерюнгри. Он признался, что по заданию еще одного белоруса, проживающего в Литве и действующего под контролем Украины, забрал из тайника восемь взрывных устройств, доставил их на личном автомобиле в Бурятию и заложил "на цистернах грузовых поездов", заявили в российской спецслужбе.

"Я доехал до Северобайкальска и установил устройства", - заявил 52-летний белорус и сообщил, что действовал за вознаграждение. По его словам, речь шла о магнитных минах. Устройства сработали во время прохождения поездов через Северомуйский тоннель БАМа и по обводному пути.

"Проводятся дальнейшие мероприятия по проверке причастности задержанного к совершению иных терактов и диверсий на территории Российской Федерации по заданию украинских спецслужб", - указали далее в российской спецслужбе.

Взрывы в самом длинном тоннеле БАМ

В ночь на 30 ноября в Северомуйском тоннеле БАМ загорелся грузовой состав из 50 вагонов, в том числе 41 цистерны с дизельным топливом и 3 цистерн с авиационным топливом. Позже на объездном пути вокруг Северомуйского тоннеля взорвался еще один грузовой состав. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело против "неустановленных лиц" по статье о теракте.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источник в украинских оборонных ведомствах сообщил, что пожар в тоннеле БАМа был результатом действий Службы безопасности Украины (СБУ). Аналогичную информацию опубликовали несколько украинских изданий. "Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. И сейчас этот путь, используемый Россией, в том числе и для военных поставок, парализован", - рассказал собеседник "Громадське" источник в силовых структурах.

Однако уже 2 декабря пресс-служба РЖД сообщила, что "движение поездов в Северомуйском тоннеле на перегоне Итыкит-Окусикан в Бурятии полностью восстановлено" после взрыва и возгорания поезда, произошедшего 29 ноября.

Северомуйский тоннель - самый длинный железнодорожный тоннель в России. Его протяженность составляет 15 343 метра. До его открытия в 2003 году поезда вынуждены были идти по обходной ветке с меньшей пропускной способностью.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в РФ неоднократно происходили взрывы на железной дороге. В частности, в начале ноября возбуждено дело о теракте после взрыва рельсов близ Рязани. В начале мая были взорваны железнодорожные пути в Брянской области.

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