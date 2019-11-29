Fridays for Future, или На всех парах на защиту климата!

К акциям в защиту климата в пятницу вновь призвало движение Fridays for Future. Ироничный взгляд Сергея Елкина на меры, которые принимает человечество против изменения климата.
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