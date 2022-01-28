Берлин подтвердил выполнение РФ обязательств по поставкам газа

Москва на данный момент выполняет обязательства по поставкам газа в Германию в полном объеме. Это подтвердил в пятницу, 28 января, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). "Мы исходим из того, что это будет так и впредь и что Россия останется надежным партнером по контрактам", - добавил он.

На фоне напряженной обстановки на российско-украинской границе правительство Германии, однако, готовится к различным сценариям развития событий, указал Хебештрайт. При этом он не сообщил каких-либо дополнительных деталей в данной связи.

Угроза вторжения РФ в Украину

Из-за концентрации российских войск на границе РФ с Украиной, первые сообщения о которой появились в октябре 2021 года, на Западе растут опасения, что Москва готовится совершить нападение на соседнее государство.

В Госдепе США предполагают, что это вторжение может произойти уже в начале 2022 года. На случай такого сценария США и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями.

Со своей стороны, Москва опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России.

Запасы газа в Германии

Как отразятся возможные экономические санкции Запада на газовых поставках из РФ в Европу, эксперты пока сказать не берутся. Между тем в министерстве экономики ФРГ подтверждают, что "в настоящее время надежность снабжения газом страны гарантирована", хотя уровень заполнения хранилищ и ниже, чем в предыдущие годы.

Правительство Германии проанализирует ситуацию и сделает на основе этого выводы о мерах, необходимых для надежного обеспечения потребности страны в газе будущей зимой, указывают в министерстве. Одним из инструментов на этом пути, кроме прочего, должны стать новые законы.

Ранее, 26 января, газета FAZ сообщила со ссылкой на источники, что правительство Германии сейчас проверяет возможности для закрепления на законодательном уровне требования о необходимом минимальном объеме заполнения хранилищ или создании газовых резервов.

Смотрите также:

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды "Северный поток - 2" ждет сертификации Приемный терминал "Северного потока - 2" в немецком Любмине полностью готов с осени 2021 года. Однако "Газпрому" еще нужно доказать соответствие газопровода антимонопольным законам ЕС, иначе нельзя будет эксплуатировать обе его нитки. В ФРГ и Евросоюзе на сертификацию отводятся многие месяцы. Принятие решения станет для рынка газа событием года, но произойдет оно не раньше второй половины лета.

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды Заполнит ли "Газпром" свои ПХГ? Евросоюз вошел в 2022 год с минимальными за многие годы запасами голубого топлива и рекордными ценами на него. Особенно низким уровень закачки оказался в газохранилищах российской госкомпании "Газпром" в Германии, Австрии и Нидерландах. В крупнейшем немецком ПХГ Rehden (на фото) он упал осенью ниже 5%. Интрига года состоит в том, повторится ли прошлогодняя ситуация - и как к этому отнесутся в ЕС.

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды ФРГ нужны новые газовые электростанции Весьма символичная для сегодняшней Германии картина: город Хамм, на заднем плане - закрывшаяся угольная электростанция, на переднем - действующая газовая. Правительство ФРГ намерено срочно развернуть по всей стране строительство ТЭС на газе, чтобы они подстраховывали возобновляемую энергетику в условиях отказа от атома и угля. Так что у поставщиков газа - хорошие перспективы на главном рынке ЕС.

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды Норвегия увеличила добычу и поставки Норвегия снабжает ФРГ газом уже свыше 40 лет, и больше всех от взлета цен на газ в Европе выиграла норвежская госкомпания Equinor. Она максимально увеличила поставки на спотовый рынок ЕС. В том числе с крупнейшей в мире газовой платформы Troll A. Добычу и транспортную инфраструктуру на этом гигантском нефтегазовом месторождении в Северном море как раз расширили и модернизировали к осени 2021 года.

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды Танкеры с СПГ взяли курс на Европу Дороговизна газа на европейском рынке привела к переориентации глобальных потоков сжиженного природного газа. Для целого ряда производителей, в том числе американских, стало выгоднее поставлять его в Европу, а не в Азию, где цены долго были значительно выше. На снимке очередной танкер заходит в порт нидерландского Роттердама. Увеличение доли СПГ на рынке ЕС - один из основных трендов 2022 года.

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды Польша переключается на Baltic Pipe К концу 2022 года у Польши истекает долгосрочный контракт с "Газпромом", и она не собирается его продлевать, поскольку те же самые 10 млрд кубометров в год планирует впредь получать по газопроводу Baltic Pipe. Он сооружается при поддержке ЕС для поставок через Данию газа из Норвегии. Самая сложная часть проекта - прокладка труб по дну Балтийского моря - завершилась в конце 2021 года.

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды Турция готовится добывать свой газ Реджеп Тайип Эрдоган пожелал удачи буровому судну Fatih, и его геологоразведочные работы в Черном море в 2020 и 2021 годах увенчались успехом. Турция сообщила об обнаружении крупных месторождений газа, а ее президент обещал начало их эксплуатации уже в 2023 году. Насколько реалистичны планы быстро снизить зависимость от поставок из России и Азербайджана, станет ясно в течение нынешнего года.

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды Болгария ждет газ из Азербайджана Из-за пандемии и коммерческих просчетов затянулся проект ICGB: интерконнектор, соединяющий Болгарию с Грецией и газопроводом TAP, хотели ввести в строй еще в конце 2020 года. Теперь в Софии надеются, что он заработает к началу нового отопительного сезона, чтобы можно было, наконец, получать в полном объеме законтрактованный у Азербайджана газ и меньше зависеть от "Турецкого потока" "Газпрома".

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды Судьба EastMed под большим вопросом В январе 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля решили строить подводный газопровод EastMed для доставки в ЕС газа из морских месторождений Восточного Средиземноморья. В январе 2022 года США перестали поддерживать этот проект, да и в ЕС, где тоже хотят форсировать развитие "зеленой" энергетики, засомневались в его целесообразности. Дальнейшая судьба проекта - еще одна газовая интрига года. Автор: Андрей Гурков

