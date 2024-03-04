ФРГ: Заявление МИД РФ о "денацификации не до конца" - абсурд

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия "денацифицирована не до конца". Представители правительства ФРГ, отвечая на вопрос DW, назвали эти слова "абсурдом" и неудачной попыткой запугивания.

Власти Германии отреагировали на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что ФРГ "так и не денацифицирована до конца". "Мы не впервые слышим подобное. Мы не поддаемся на подобные запугивания. А формулировки российской стороны говорят сами за себя", - прокомментировал слова Захаровой представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер (Christian Wagner), отвечая на вопрос корреспондента DW на правительственной пресс-конференции в Берлине в понедельник, 4 марта.

Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner), в свою очередь, назвал слова Захаровой абсурдом. "Абсурд очевиден", - констатировал он.

Заявление Захаровой о "незавершенной денацификации" Германии

Ранее 4 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на полях "Всемирного фестиваля молодежи", что перехваченные переговоры немецких офицеров показали незавершенность денацификации ФРГ. "Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца". По ее словам, "если этот процесс не будет остановлен", это приведет к "жутким последствиям для самой Германии".

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