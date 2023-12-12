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ФРГ может увеличить свой вклад в фонд помощи ЕС Украине

Жан Рофе
12 декабря 2023 г.

Правительство Германии готово предоставить дополнительные средства для пополнения фонда помощи Украине, предложенного Еврокомиссией, сообщили правительственные чиновники.

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Флаги ЕС, Украины и Германии перед зданием Рейхстага в Берлине (фото из архива)
Флаги ЕС, Украины и Германии перед зданием Рейхстага в Берлине (фото из архива)Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Германия, несмотря на бюджетный кризис, может выделить больше средств для увеличения объема финансовой помощи ЕС Украине, пишет во вторник, 12 декабря, агентство Reuters со ссылкой на неназванных правительственных чиновников в Берлине. "Украине сейчас необходимы планомерность и устойчивая поддержка", - заявили собеседники агентства в преддверии саммита Евросоюза.

"В связи с этим правительство Германии готово предоставить дополнительные средства для соответствующего пополнения этого фонда", - сказали они, подразумевая инициативу Европейской комиссии создать специальный Фонд помощи Украине на сумму до 50 млрд евро. По словам чиновников, продолжающиеся переговоры правящих партий ФРГ о путях выхода из кризиса вокруг федерального бюджета на 2024 год не должны повлиять на эти дополнительные взносы.

Германия хочет убедить Орбана поддержать Украину

Пересмотр среднесрочного бюджета ЕС с внесенными в него 50 млрд евро для поддержки Украины в ближайшие четыре года будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. В центре внимания также будет вопрос расширения Евросоюза.

Правительство Германии хочет добиться, чтобы ЕС начал переговоры с Украиной и Молдовой о их присоединении к сообществу в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии. Оно надеется убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также выделению новой финансовой помощи для Киева, сказали представители правительства.

Премьер Венгрии угрожает провалить саммит ЕС

Ранее Орбан заявил, что декабрьский саммит Евросоюза может закончиться провалом, если глава Евросовета Шарль Мишель не снимет с повестки дня вопрос о начале переговоров о присоединении Украины к ЕС. Кроме того, премьер-министр выступил против внесения поправок в бюджет ЕС ради увеличения помощи Киеву. Эти решения должны быть приняты единогласно главами государств и правительств всех 27 стран Евросоюза.

По мнению европейских дипломатов, жесткая позиция Орбана в отношении Украины объясняется его желанием усилить давление на ЕС, чтобы добиться выплаты Будапешту многомиллиардных субсидий, заблокированных Еврокомиссией из-за проблем, связанных с верховенством права в Венгрии.

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