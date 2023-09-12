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Мощное наводнение в Ливии: ФРГ готовит срочную помощь

Ольга Лебедева
12 сентября 2023 г.

В результате наводнения на северо-востоке Ливии, вызванного сильнейшими за 40 лет ливнями, погибли не менее 3 тысяч человек. Власти опасаются, что число жертв может вырасти в разы.

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Наводнение на востоке Ливии
Наводнение на востоке ЛивииФото: Libya Almasar TV/AP/picture alliance

Германия окажет срочную помощь Ливии, пострадавшей от мощного разрушительного наводнения с большим числом жертв. "Служба технической помощи (Technisches Hilfswerk, THW) уже готовится доставить предметы первой необходимости, сообщила во вторник, 12 сентября, глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в Берлине. "Мы передадим палатки с освещением, складные кровати, термоизоляционные коврики, спальные мешки, электрогенераторы и средства гигиены", - сообщила она.

Кроме того, помощь предложили США, Турция, Франция, Катар, Египет и Тунис. Италия уже направила в регион команду спасателей.

Число погибших достигло 3 тысяч

Число погибших в результате наводнения исчисляется тысячами, большинство из них - в прибрежных районах на севере и востоке страны. Только в портовом городе Дерна число жертв превысило 2300 человек, еще около 7 тысяч пострадали, передает AFP со ссылкой на представителя ливийской аварийно-спасательной службы. По данным ливийского министерства здравоохранения, число жертв стихии составило 3 тысячи человек. Власти опасаются значительного роста числа погибших - примерно до 10 тысяч. 

Пропавшими без вести числятся тысячи человек. Президентский совет объявил пострадавшую область Киренаика зоной бедствия. Ливия обратилась за помощью к международному сообществу. В североафриканской стране объявлен трехдневный национальный траур.

На северо-восток Ливии 10 сентября обрушился мощный циклон "Даниэль", вызвавший сильнейшие ливни за последние 40 лет. В результате потоками воды затопило целые регионы, отрезав их от внешнего мира. Наиболее катастрофическая ситуация сложилась в 100-тысячной Дерне в 900 км к востоку от Триполи, в котором разрушены две плотины и четыре важных моста. Город нуждается в национальной и международной помощи, заявил представитель местной администрации.

Аналогичные катастрофы в текущем году, среди прочего, уже произошли в Испании, Южно-Африканской Республике, Словении, на российском Дальнем Востоке, в ДР Конго и на юге Калифорнии.

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