 Во Франции прошли массовые протесты против полицейского насилия | Новости из Германии о Европе | DW | 05.12.2020

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Европа

Во Франции прошли массовые протесты против полицейского насилия

В Париже протесты против спорного закона о безопасности вылились в беспорядки с поджогами машин. В итоге были задержаны более 20 человек.

Участники протеста за социальную справедливость и против полицейского насилия в Париже, 5 декабря 2020 года

Участники протеста за социальную справедливость и против полицейского насилия в Париже

В ряде городов Франции в субботу, 5 декабря, прошли массовые протесты против полицейского насилия и готовящегося к принятую закона в сфере безопасности, ограничивающего возможности видеосъемки полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей.

К участию в демонстрациях призвали представители профсоюзов, организации, защищающие права журналистов и жертв насилия, а также правозащитники. Только в Париже на улицы вышли несколько тысяч человек. Аналогичные акции прошли в Лионе, Лилле, Тулузе и других французских городах.

Протесты в Париже

В Париже шествие началось у станции метро "Порт-де-Лила" в восточной части города и двинулось в сторону площади Республики. Активисты имели при себе плакаты с лозунгами "Макрон, довольно!", "Закон о безопасности - нет, нет! Социальная справедливость - да, да!", "Франция: страна с правами для полицейских".

Вскоре начавшиеся мирно выступления вылились в беспорядки, во время которых протестующие подожгли несколько автомобилей и разбили десятки витрин. Как сообщает столичная полиция на своей странице в соцсети Twitter, ее сотрудникам пришлось разобрать установленную на одной из улиц баррикаду, мешавшую участникам шествия.

Ко второй половине дня число задержанных в столице, по данным министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, достигло 22 человек.

Спорный закон "О глобальной безопасности" во Франции

Возмущение протестующих вызывают, в первую очередь, планы внести изменения в статью 24 закона "О глобальной безопасности". Нынешняя редакция законопроекта ограничивает право на видеосъемку во время полицейских операций. В ней также сказано, что публикация фотографий полицейских при исполнении обязанностей карается штрафом в размере до 45 тысяч евро или лишением свободы на срок до одного года в том случае, если распространение этих кадров "угрожает физической или психической неприкосновенности отдельных чиновников".

Поджог автомобиля во время протестов в Париже, 5 декабря 2020 года

Поджог автомобиля во время протестов в Париже

Сторонники нового закона настаивают на том, что он призван усилить защиту сотрудников правоохранительных органов. В свою очередь, критики инициативы считают, что она может нанести урон свободе прессы. Так, согласно одному из положений законопроекта, журналисты впредь должны будут предварительно зарегистрироваться для освещения демонстраций на местах. 

Массовые протесты против изменения закона "О глобальной безопасности" проходили во Франции также в выходные, 28 и 29 ноября. В Париже они закончились масштабными столкновениями участников акции с полицией.

После этого, 30 ноября, парламентские фракции, входящие в коалиционное большинство, объявили о намерении пересмотреть законопроект, уже одобренный Национальным собранием - нижней палатой французского парламента. Однако организаторы протестов заявили, что не готовы довольствоваться этой мерой и требуют полностью отказаться от спорной инициативы.

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    Автор: Никита Баталов


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