 Во Франции задержан 81 участник протестов против полицейского насилия | Новости из Германии о Европе | DW | 29.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Во Франции задержан 81 участник протестов против полицейского насилия

Активисты протестовали по всей Франции против закона, запрещающего публикацию фотоснимков полицейских при исполнении. По оценкам организаторов, в манифестациях участвовали около полумиллиона человек.

Демонстрация против полицейского насилия в Париже

Демонстрация против полицейского насилия в Париже

Во Франции в ходе массовых демонстраций против спорного закона о безопасности задержаны десятки протестующих. Под стражу взят 81 человек, сообщило в воскресенье, 29 ноября, агентство AFP со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел.

По данным МВД, в субботних акциях протеста по всей Франции участвовали около 130 тысяч человек. В то же время организаторы заявляют, что число участников в одном только Париже составляло около 200 тысяч, а в целом по стране - до полумиллиона.

Во вторую половину дня 28 ноября в Париже произошли столкновения демонстрантов со стражами порядка. По данным полиции, пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов. В целом по стране травмы получили 62 полицейских. О пострадавших из числа демонстрантов не сообщается. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен осудил насилие в ходе акций протеста.

Спорный закон о безопасности

Генеральный директор правозащитной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар разместил в своем микроблоге в Twitter фотографию журналиста, которого во время демонстрации в Париже полицейской ударил по лицу дубинкой. Делуар назвал это полицейское насилие неприемлемым.

Принятый недавно во Франции закон о безопасности призван усилить защиту сотрудников правоохранительных органов и ограничить видеосъемку полицейских операций. В одной из статей говорится, что публикация фотографий полицейских при исполнении обязанностей карается штрафом в размере до 45 тысяч евро или лишением свободы на срок до одного года в том случае, если такие фотографии публикуются с целью причинения стражам порядка телесного или психического вреда.

Только на прошлой неделе благодаря публикации видеозаписей стало известно о двух жестоких полицейских операциях в Париже - при демонтаже палаток, установленных мигрантами, и при задержании чернокожего музыкального продюсера. Вслед за Национальным собранием, новый закон о безопасности теперь должен рассмотреть французский Сенат.

Смотрите также:

  • демонстранты Blockupy

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Против "политики жесткой экономии"

    Около 10 тысяч демонстрантов собрались 18 марта 2015 года во Франкфурте-на-Майне в рамках движения Blockupy, чтобы выразить протест против проводимой Европейским центробанком "политики жесткой экономии, ведущей к обнищанию населения стран Европы".

  • новое здание ЕЦБ

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Почему сегодня?

    18 марта 2015 года прошла церемония открытия нового офиса ЕЦБ, строительство которого обошлось в 1,3 миллиарда евро. "Это здание - символ лучшего, чего совместными усилиями может достичь Европа", - заявил председатель ЕЦБ Марио Драги. У демонстрантов иной взгляд на символический смысл строительства нового здания.

  • дым в небе над Франкфуртом

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Один из "тройки"

    ЕЦБ - одно из учреждений "тройки", в которую входят также Международный валютный фонд (IWF) и Европейская комиссия. Демонстранты выражают недовольство антикризисной политикой этих учреждений.

  • столкновения во Франкфуте

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Недовольные со всей Европы

    Накануне движение Blockupy сообщило о том, что для участия в протестах прибудут демонстранты на 60 автобусах из 39 европейских городов.

  • полицейские

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Полицейских столько же, сколько демонстрантов

    Для охраны офиса и предотвращения беспорядков во Франкфурт-на-Майне было стянуто около 10 тысяч полицейских.

  • протестующие сидят на асфальте

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Левые и не только

    Движение Blockupy зародилось в 2012 году и объединяет более 90 различных организаций. В рядах движения числятся организации левого и леворадикального толка, антикапиталисты и критики банковской системы, антифашистские и феминистские группы, молодежные объединения.

  • столкновения во Франкфурте

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Раненые среди сотрудников полиции

    По словам представителя правоохранительных органов, в результате столкновений демонстрантов с полицией во Франкфурте-на-Майне ранения получили несколько десятков полицейских. Он добавил также, что в сотрудников полиции бросали камни и применяли против них слезоточивый газ.

  • столкновения во Франкфурте

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Сотни демонстрантов заключены под стражу

    По словам представителя движения Blockupy, организовавшего акцию протеста в районе нового офиса Европейского центробанка (ЕЦБ), пострадали и многие демонстранты. По сообщениям агентства Reuters, более 500 человек временно заключены под стражу.

  • полиция во Франкфурте

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Дубинки и слезоточивый газ

    Протестующие забрасывают камнями сотрудников ЕЦБ и их автомобили. Были подожжены семь полицейских машин. Для наведения порядка полиция применяет водометы, слезоточивый газ и дубинки.

  • горящие предметы на улицах Франкфурта

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    "Новый масштаб насилия"...

    ...именно так охарактеризовал профсоюз немецкой полиции DPoIG беспорядки во Франкфурте-на-Майне.

  • горящие предметы на улицах Франкфурта

    Протесты Blockupy: Франкфурт в огне

    Критики капитализма или хулиганы?

    По словам председателя профсоюза немецкой полиции DPoIG Райнера Вендта (Rainer Wendt), "в акции участвуют готовые к насилию демонстранты со всей Европы, цель которых - нападение на государство под прикрытием критики капитализма".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:18

Массовые протесты во Франции против жестоких действий полиции

Аудио- и видеофайлы по теме

Митинги без разгонов и насилия - методы берлинской полиции  

США: убийства афроамериканцев и полицейских в Далласе  

Также по теме

Frankreich Proteste gegen Polizeigewalt in Paris

Протесты в Париже переросли в столкновения с полицией 28.11.2020

Во Франции протестуют против закона, запрещающего фото- и видеосъемку полицейских в определенных обстоятельствах. Организаторы акций говорят о полмиллиона участников, МВД Франции - о 133 тысячах.

Frankreich Paris Zeltlager für Flüchtlinge am Place de la Republique

Во Франции спорят о новом законе. При чем здесь беженцы и фото полицейских? 26.11.2020

Применение полицией силы по отношению к беженцам возмутило французов. Кадры с полицейскими оказались в Сети. Но в будущем за съемки стражей порядка по новому закону грозит наказание.

Frankreich Paris | Black Lives Matter | Demonstrationen

По всему миру прошли акции против расизма и полицейского насилия 13.06.2020

Антирасистские акции протеста в Париже и Лондоне переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Реклама

Самые читаемые

Вначале простуда, потом - кома. Шокирующий рассказ пациента с ковидом  

Что находят археологи до прокладки газопровода (фото)  

Куда податься и как жить: армянские беженцы оставляют свои дома в Карабахе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно