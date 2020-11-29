Во Франции пересмотрят спорный закон о безопасности

После массовых протестов во Франции могут пересмотреть спорный закон "О глобальной безопасности", уже одобренный Национальным собранием - нижней палатой французского парламента. Об этом стало известно в понедельник, 30 ноября, после кризисного заседания парламентских фракций, входящих в коалиционное большинство.
По словам главы фракции пропрезидентской партии "Республика на марше" Кристофа Кастанера, "будет предложена совершенно новая редакция статьи 24". Ее нынешняя редакция ограничивает видеосъемку полицейских операций. В ней также сказано, что публикация фотографий полицейских при исполнении обязанностей карается штрафом в размере до 45 тысяч евро или лишением свободы на срок до одного года в том случае, если распространение этих кадров "угрожает физической или психической неприкосновенности отдельных чиновников".
Макрон согласен на изменения в законе
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства в срочном порядке выработать предложения по мерам, которые будут способствовать восстановлению доверия между полицией и жителями страны. Он также провел встречу с Кристофом Кастанером. Оппозиция во Франции добивается, чтобы президент отозвал законопроект, который еще должен получить одобрение верхней палаты парламента - Сената. Сторонники закона настаивают на том, что он призван усилить защиту сотрудников правоохранительных органов.
Массовые протесты во Франции
28 ноября около 46 тыс. человек вышли на улицы Парижа в знак протеста против принятия закона. Протесты в столице Франции переросли в столкновения с полицией. Демонстрации и митинги прошли также в Лилле, Рене, Монпелье и других городах Франции. По оценке организаторов, всего по стране количество протестующих достигало 500 тысяч человек, а согласно данным МВД Франции, - 133 тысячи человек.
Критики нового закона считают, что он может нанести урон свободе прессы. Согласно одному из положений закона журналисты должны предварительно зарегистрироваться для освещения демонстраций на местах. Еврокомиссия в связи с этим предупредила, что СМИ и "впредь должны свободно выполнять свою работу".
Кроме того, именно благодаря публикации видеозаписей стало известно как минимум о двух жестоких полицейских операциях в Париже - при демонтаже палаток, установленных мигрантами, и при задержании чернокожего музыкального продюсера.
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Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.
Автор: Никита Баталов