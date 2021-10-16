Французский суд отклонил иск братьев Навальных к Yves Rocher

Апелляционный суд города Ренн на западе Франции отклонил иск Алексея и Олега Навальных к французской косметической компании Yves Rocher. Сообщение об этом обнародовано в субботу, 16 октября, Международным французским радио со ссылкой на французское издание Challenges. Навальные обвиняли производителя косметики в клевете и соучастии в фабрикации уголовного дела против них в России.

Как заявили Вильям Бурдон и Амели Лефевр, адвокаты братьев Навальных, они намерены подать апелляцию на это решение. В то же время защитник Yves Rocher Жан Тамале в интервью Challenges расценил ситуацию как "обычно проведенное расследование, которое привело к наиболее логичному решению".

Навальному заменили условный срок на реальный

Дело Yves Rocher было возбуждено в конце 2012 года. Речь идет о хищении средств российского филиала французской компании. Навальным предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали Yves Rocher свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг.

Алексей Навальный получил 3,5 года условно и пять лет испытательного срока. Его брату Олегу дали 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, в соответствии с которым приговор по делу Yves Rocher был признан политически мотивированным, произвольным и необоснованным.

В начале февраля 2021 года, когда Алексей Навальный вернулся из Германии, где он полгода находился на лечении после отравления, ему заменили условный срок по делу Yves Rocher на реальный, позже смягчив приговор. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 лет.

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