Франция продаст фрегаты Греции после срыва контракта на подлодки с Австралией

Франция поставит Греции три военных корабля в соответствии с новым оборонным соглашением, о котором стороны объявили во вторник, 28 сентября. Сделка стоимостью примерно в 3 млрд евро была заключена вскоре после того, как Франция лишилась многомиллиардного контракта на продажу подводных лодок Австралии.
В рамках сделки Греция приобретет три фрегата проекта Belharra, которые построит французская Naval Group, с возможностью докупить еще один корабль.
В ходе церемонии подписания соглашения с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что разрыв Австралией контракта на покупку подлодок в пользу совместного с США и Великобританией проекта не повлияет на стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. "У нас в этом регионе - миллион сограждан, и там развернуты более 8 тысяч солдат", - напомнил Макрон.
Макрон призывает Европу "перестать быть наивной"
Французский лидер назвал решение Греции о приобретении военных кораблей "знаком доверия" к французской оборонной индустрии. По его словам, сделка является частью более глубокого "стратегического партнерства" между двумя странами для защиты их общих интересов в Средиземноморье.
"Европейцы должны перестать быть наивными. Когда мы находимся под давлением со стороны держав, которые временами ужесточают свою позицию, нам нужно реагировать и показать, что у нас есть сила и способность защитить себя. Не нагнетая обстановку, а защищая себя", - сказал Макрон.
Президент Франции уже давно настаивает на том, что Европе необходимо развивать свой собственный оборонный потенциал, а не зависеть от американских технологий.
Греция намерена поддерживать сотрудничество с США
Мицотакис выразил удовлетворение новым соглашением с Францией, но дал понять, что у Греции нет желания вмешиваться в текущие разногласия ЕС с Вашингтоном из-за скандала с подлодками. Греческий премьер подчеркнул, что договоренности Афин с Парижем не противоречат обсуждаемому США и Грецией сотрудничеству в сфере обороны.
"Сегодня - исторический день для Греции и Франции. Вместе с президентом Макроном мы приняли решение поднять на новый уровень наше двустороннее оборонное сотрудничество", - сказал Мицотакис.
Он отметил, что это соглашение предусматривает "взаимную поддержку" и "совместные действия на всех уровнях", но финансовые подробности раскрывать не стал.
Разрыв контракта с Францией на поставку Австралии субмарин
США, Великобритания и Австралия 15 сентября объявили о создании нового оборонного союза в Индо-Тихоокеанском регионе под названием AUKUS. В рамках пакта Канберре будут переданы американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивания подводного потенциала.
Этот шаг вызвал раздражение Парижа, поскольку Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке субмарин на сумму в 56 млрд евро. Париж отозвал из США и Австралии своих послов для консультаций. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми.
Смотрите также:
-
Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник
Новый шелковый путь уже существует
Новый шелковый путь стал реальностью - если у кого-то еще оставались на этот счет вопросы. Инициатива "Один пояс и один путь", выдвинутая властями КНР в 2013 году, с каждым днем обретает более конкретные очертания.
-
Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник
8 стран, 18 дней, 12 тысяч километров
С 2017 года поезда из Китая приходят прямо в Лондон. И их становится все больше. Чтобы добраться из китайского города Иу до британской столицы, этот поезд за 18 дней преодолел 12 тысяч километров. На фото: встреча "Первого китайско-европейского грузового поезда" по возвращению из Великобритании в КНР, апрель 2017 года.
-
Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник
Взрывной рост объема перевозок
В 2011 году товарный поезд из Китая приходил в немецкий Дуйсбург один раз в месяц. Сегодня каждую неделю прибывает 35 железнодорожных составов. Дуйсбург поэтому называют "самым китайским городом в Германии". Железнодорожные перевозки, судя по всему, не очень рентабельны, так что китайские власти их субсидируют. Данные о размерах субсидий расходятся, а в Пекине их не комментируют.
-
Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник
"Самый китайский город Германии"
Поставки из Китая дали толчок развитию крупнейшего речного порта мира в Дуйсбурге. Традиционный бизнес - торговля сталью и углем - переживает кризис. "Сделки с Китаем стали важнейшим сегментом роста для Дуйсбурга", - говорит руководитель порта Эрих Штааке. Спустя 300 лет существования порт стал ключевым перевалочным пунктом в торговле между КНР и Евросоюзом.
-
Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник
Первый поезд из Китая в Вену
В минувшем году первый поезд по Новому шелковому пути прибыл в Вену. По итогам 2018 года китайские поезда через Казахстан, Россию и Беларусь отправлялись на регулярной основе в 14 европейских стран - от Испании и Великобритании до Эстонии и Финляндии. К следующему году власти КНР надеются довести число прибывающих в Европу составов до 5000.
-
Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник
Китай обеспечивает доступ к европейским портам
С покупкой крупнейшего в Греции порта, Пирейского, Китай сделал важный шаг на пути укрепления транзитных позиций в Евросоюзе. 51 процент акций порта принадлежит сегодня государственной китайской компании COSCO. Но это только начало: Пекин вовлекает и другие страны ЕС в проект воссоздания Шелкового пути, который должен быть завершен к 2050 году.
-
Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник
Италия: сюрприз для европейских партнеров
24 марта 2019 года Италия стала первой из стран "большой семерки", заявившей о готовности присоединиться к инициативе КНР. На деле это даст Китаю, например, приоритетный доступ к стратегически важным портам Генуи и Триеста. В ЕС действия Рима не вызвали восторга: поэтому президент Франции в конце марта провел встречу с председателем КНР, пригласив на нее канцлера ФРГ и главу Еврокомиссии.
-
Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник
ЕС и Китай: переоценка рисков
"Если некоторые страны верят, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то скоро они удивятся, обнаружив себя в зависимости (от них. - Ред.)", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Мас, комментируя решение Италии присоединиться к проекту "Один пояс и один путь". В этом свете власти Германии предлагают заключить меморандум между ЕС и КНР, единый для всех стран-членов Евросоюза.
-
Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник
Европейцы: дисбаланс в торговле с КНР
"Каждую неделю из Чунцина в Германию отправляются пять полностью загруженных поездов, но только один такой поезд идет в обратном направлении", - заметил председатель Торговой палаты ЕС по КНР Йорг Вутке. Растущее недоверие Брюсселя выразил глава Еврокомиссии Юнкер, назвав Китай "конкурентом в экономике" и "системным противником".
-
Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник
Китай старается развеять страхи
Председатель КНР Си Цзиньпин на проходящем с 25 по 27 апреля форуме, посвященном новому транспортному коридору между Китаем и Европой, попытался развеять страхи партнеров. Он пообещал придерживаться строгих экологических норм и законов по борьбе с коррупцией. Форум посетил президент России Владимир Путин (на фото с Си Цзиньпином). Страны ЕС, не считая Италии, были представлены на уровне министров.
Автор: Михаил Бушуев