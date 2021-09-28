 Франция продаст фрегаты Греции после срыва контракта на подлодки с Австралией | Новости из Германии о Европе | DW | 28.09.2021

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Европа

Франция продаст фрегаты Греции после срыва контракта на подлодки с Австралией

Спустя две недели после потери контракта на поставку Австралии подводных лодок Франция договорилась о продаже Греции трех фрегатов. Стоимость сделки оценивается в 3 миллиарда евро.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Франции Эмманюэль Макрон пожимают друг другу руки после подписания новой оборонной сделки в Елисейском дворце 28 сентября 2021 года.

Мицотакис (слева) и Макрон в Елисейском дворце 28 сентября 2021 года.

Франция поставит Греции три военных корабля в соответствии с новым оборонным соглашением, о котором стороны объявили во вторник, 28 сентября. Сделка стоимостью примерно в 3 млрд евро была заключена вскоре после того, как Франция лишилась многомиллиардного контракта на продажу подводных лодок Австралии.

В рамках сделки Греция приобретет три фрегата проекта Belharra, которые построит французская Naval Group, с возможностью докупить еще один корабль.

В ходе церемонии подписания соглашения с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что разрыв Австралией контракта на покупку подлодок в пользу совместного с США и Великобританией проекта не повлияет на стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. "У нас в этом регионе - миллион сограждан, и там развернуты более 8 тысяч солдат", - напомнил Макрон.

Макрон призывает Европу "перестать быть наивной"

Французский лидер назвал решение Греции о приобретении военных кораблей "знаком доверия" к французской оборонной индустрии. По его словам, сделка является частью более глубокого "стратегического партнерства" между двумя странами для защиты их общих интересов в Средиземноморье.

"Европейцы должны перестать быть наивными. Когда мы находимся под давлением со стороны держав, которые временами ужесточают свою позицию, нам нужно реагировать и показать, что у нас есть сила и способность защитить себя. Не нагнетая обстановку, а защищая себя", - сказал Макрон.

Президент Франции уже давно настаивает на том, что Европе необходимо развивать свой собственный оборонный потенциал, а не зависеть от американских технологий.

Греция намерена поддерживать сотрудничество с США

Мицотакис выразил удовлетворение новым соглашением с Францией, но дал понять, что у Греции нет желания вмешиваться в текущие разногласия ЕС с Вашингтоном из-за скандала с подлодками. Греческий премьер подчеркнул, что договоренности Афин с Парижем не противоречат обсуждаемому США и Грецией сотрудничеству в сфере обороны.

"Сегодня - исторический день для Греции и Франции. Вместе с президентом Макроном мы приняли решение поднять на новый уровень наше двустороннее оборонное сотрудничество", - сказал Мицотакис.

Он отметил, что это соглашение предусматривает "взаимную поддержку" и "совместные действия на всех уровнях", но финансовые подробности раскрывать не стал.

Разрыв контракта с Францией на поставку Австралии субмарин

США, Великобритания и Австралия 15 сентября объявили о создании нового оборонного союза в Индо-Тихоокеанском регионе под названием AUKUS. В рамках пакта Канберре будут переданы американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивания подводного потенциала.

Этот шаг вызвал раздражение Парижа, поскольку Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке субмарин на сумму в 56 млрд евро. Париж отозвал из США и Австралии своих послов для консультаций. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми.

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    Автор: Михаил Бушуев


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