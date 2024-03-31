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Франция поставит Украине сотни бронетранспортеров

Сергей Ромашенко
31 марта 2024 г.

Париж в настоящее время производит замену своего парка БТР, многим из которых уже более 40 лет. Глава Минобороны Франции Лекорню подчеркнул, что эти машины все еще можно использовать.

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню
Министр обороны Франции Себастьян ЛекорнюФото: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Франция поставит Украине, обороняющейся от российской вооруженной агрессии, сотни бронетранспортеров и ракет для противовоздушной обороны, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете La Tribune, обнародованном вечером в субботу, 30 марта.

Министр отметил, что бронетранспортеры VAB жизненно важны для обеспечения мобильности войск. "В 2024-м и в начале 2025 года мы передадим сотни таких БТР", - добавил он.

Франция в настоящее время производит замену своего парка бронетранспортеров VAB, многим из которых более 40 лет, на современные БТР Griffon. "Старые модели, однако, все еще можно использовать", - отметил Лекорню.

Поставки ракет для ПВО

Помимо этого, Париж поставит Киеву новую партию ракет Aster-30 для систем ПВО SAMP/T.

Украина уже многократно предупреждала союзников, что она настоятельно нуждается в дополнительной финансовой и военной помощи. В Вашингтоне в настоящее время заблокирован новый пакет военной помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов. Оппозиционные республиканцы не пропускают его по указанию бывшего президента США Дональда Трампа, который добивается переизбрания на высший государственный пост в нынешнем году.

Францию в прошлом часто критиковали за то, что она, по сравнению с Германией, предоставляет Украине слишком мало военной помощи.

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