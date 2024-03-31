Франция поставит Украине сотни бронетранспортеров

Париж в настоящее время производит замену своего парка БТР, многим из которых уже более 40 лет. Глава Минобороны Франции Лекорню подчеркнул, что эти машины все еще можно использовать.

Франция поставит Украине, обороняющейся от российской вооруженной агрессии, сотни бронетранспортеров и ракет для противовоздушной обороны, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете La Tribune, обнародованном вечером в субботу, 30 марта.

Министр отметил, что бронетранспортеры VAB жизненно важны для обеспечения мобильности войск. "В 2024-м и в начале 2025 года мы передадим сотни таких БТР", - добавил он.

Франция в настоящее время производит замену своего парка бронетранспортеров VAB, многим из которых более 40 лет, на современные БТР Griffon. "Старые модели, однако, все еще можно использовать", - отметил Лекорню.

Поставки ракет для ПВО

Помимо этого, Париж поставит Киеву новую партию ракет Aster-30 для систем ПВО SAMP/T.

Украина уже многократно предупреждала союзников, что она настоятельно нуждается в дополнительной финансовой и военной помощи. В Вашингтоне в настоящее время заблокирован новый пакет военной помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов. Оппозиционные республиканцы не пропускают его по указанию бывшего президента США Дональда Трампа, который добивается переизбрания на высший государственный пост в нынешнем году.

Францию в прошлом часто критиковали за то, что она, по сравнению с Германией, предоставляет Украине слишком мало военной помощи.

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