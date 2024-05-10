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Париж поставит Киеву просроченные дальнобойные ракеты Scalp

Сергей Ромашенко
10 мая 2024 г.

Украине планируется передать ракеты с истекшим сроком годности. Источник назвал это решение очень экономически выгодным, поскольку данные ракеты и так подлежат утилизации, сообщила медиакомпания RFI.

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Франция передаст Украине отремонтированные ракеты SCALP
Франция передаст Украине отремонтированные ракеты SCALPФото: Guillaume Souvant/AFP

Франция придумала новый способ помогать Украине, обороняющейся от российской агрессии. В рамках программы Chrysalis (куколка бабочки) планируется передать Украине дальнобойные ракеты Scalp либо с истекшим сроком годности, либо собранные из просроченных компонентов, что позволит Франции избежать опустошения собственного ракетного арсенала, сообщила медиакомпания Radio France Internationale (RFI) вечером в четверг, 9 мая.

Как сообщает RFI, для программы Chrysalis будут использованы ракеты Scalp, хранящиеся в "коконах" (контейнерах). Таких ракет два вида - неиспользованные с истекшим сроком годности и демонтированные, из которых изъяты компоненты для использования в других ракетах Scalp. Хранящиеся в "коконах" ракеты доставят на французские заводы, где их за три месяца сделают годными к применению.

Экономически выгодное решение

Поскольку эти ракеты предполагается быстро задействовать против России, их испытания будут проводиться по упрощенной схеме. Один из источников RFI назвал данный план весьма эффективным в экономическом плане, "поскольку изъятые из коконов ракеты Scalp и так предназначены для утилизации".

В январе 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении поставить Украине 40 ракет Scalp. Примерно в это же время была запущена и программа Chrysalis, отмечает RFI. Источники сообщили медиакомпании, что найденное решение позволит вчетверо сократить расходы по сравнению с производством новых ракет Scalp.

Программу Chrysalis планируется завершить уже в этом году.

 

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