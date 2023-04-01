Франция отложила отказ от бумажных чеков

С 1 августа Франция откажется от бумажных чеков. Париж объясняет это заботой об окружающей среде. Власти перенесли меру, ожидаемую 1 апреля, сославшись на высокий уровень инфляции.

Власти Франции в очередной раз перенесли дату вступления в силу отмены бумажных кассовых чеков. Мера должна была действовать с субботы, 1 апреля, однако отложена до 1 августа, сообщается в официальном печатном органе республики. Изначально предполагалось, что мера вступит в силу 1 января.

Париж объясняет перенос высоким уровнем инфляции. "Чек является ориентиром для многих французов, нам казалось важным сохранить этот ориентир, пока пик инфляции не будет пройден", - заявила министр-делегат по вопросам малого и среднего бизнеса, торговли, ремесленничества и туризма Оливия Грегуар. По ее словам, цены на некоторые категории товаров за год выросли на 15 процентов. В то же время предварительные данные статистического ведомства Insee указывают, что потребительские цены в сравнении с мартом 2022 года увеличились на 5,6 процента.

Отказ от бумажных чеков ради сокращения отходов

Отмена автоматической печати кассовых чеков предусмотрена законом 2020 года, затрагивающим вопрос экономики замкнутого цикла. Мера призвана сократить производство отходов. Ежегодно во Франции печатают почти 30 млрд кассовых чеков, отмечает агентство AFP.

Предполагается, что с 1 августа покупатели будут по умолчанию получать чек в электронном виде, однако точный механизм этой процедуры пока не ясен. По данным AFP, выдать бумажный чек можно будет лишь по желанию клиента.

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