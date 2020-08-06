Что немцы делают не так с бумагой

В недавно опубликованном отчете Федерального министерства и Федерального ведомства по охране окружающей среды Германии говорится, что, хотя в настоящее время в этой стране отходов производится в два раза меньше, чем 35 лет назад, многие пригодные для вторичного использования материалы не попадают в нужные мусорные контейнеры.

5,2 процента бумажных отходов, например, были обнаружены в контейнерах для общих отходов. И наоборот, предприятия по утилизации бумаги находят в макулатуре непригодные для переработки примеси. "Коробки для пиццы с остатками пищи, обои, покрытые клеем, использованные бумажные носовые платки и бумажные стаканчики с пластиковым покрытием попадают в макулатуру, хотя это совершенно неправильно, - сетует Михаэль Шнайдер (Michael Schneider) из фирмы Remondis, занимающейся сбором, вывозом и утилизацией мусора, в том числе и бумажный отходов. - Загрязненную бумагу надо утилизировать как остаточный мусор, строительный мусор или как пластмассу".

Шнайдер призывает потребителей как можно тщательнее разделять бумажные отходы: "Здесь каждый может внести свой вклад, потому что чем меньше чужеродных объектов в макулатуре, таких, как скрепки, почтовые марки и компакт-диски, тем ниже затраты на переработку отходов".

Томас Браун (Thomas Braun), директор Федеральной ассоциации вторичного сырья и утилизации отходов,добавляет: "Особенно вредны осколки стекла, а также растительное масло, йогурт или моющие средства, потому что эти загрязняющие примеси невозможно отделить от макулатуры".

Именно поэтому Китай резко ограничил импорт макулатуры в текущем году и на ближайшее будущее.

Чекам не место в макулатуре

Проблематичны также магазинные чеки из термобумаги. Буквы и цифры на такой бумаге появляются в результате химической реакции под воздействием тепла, а вовсе не от краски. К тому же покрытие содержит бисфенол А, оказывающий пагубное воздействие на репродуктивную систему мужчин и женщин. Экологи уже давно призывают к запрету использования этого вещества при производстве термобумаги.

Немецкий Федеральный институт по оценке рисков также считает квитанции проблематичными из-за их химического состава, а также потому, что в их проиводстве расходуется не вторсырье, а древесина, и ссылается на требование Европейского агентства по химикатам об ограничении использования бисфенола в термобумаге до 0,02 процента. Европарламент потребовал от Еврокомиссии полного запрета на это токсичное химическое вещество. Ассоциация немецких бумажных фабрик в комментарии для DW, между тем, отмечает, что проще полностью отказаться от бисфенола, "потому что ограничение в 0,02 процента делает его техническое использование невозможным".

В любом случае, чекам и магазинным квитанциям, хотя они и из бумаги, не место в макулатуре. Их надо сортировать в остаточные отходы. Пресс-секретарь фирмы Remondis Михаэль Шнайдер (Michael Schneider) сообщил, что, вопреки ожиданиям, доля чеков в отходах в первом полугодии была незначительной, хотя с 1 января 2020 годакаждая квитанция в Германии должна была быть распечатана и теоретически передана покупателю. В какой степени это вызвано изменившимся поведением покупателей из-за коронавирусной пандемии, представитель компании затруднился сказать.

Жизнь макулатуры не бесконечна

Но даже тщательно отсортированная макулатура не может бесконечно подвергаться ресайклингу. Самое большее семь циклов, потом все, говорит Хольгер Аутенриб (Holger Autenrieb) из фирмы Niederauer Mühle. Его компания специализируется на переработке картонных упаковок для молока, соков и соусов. Всего два с половиной часа занимает процесс измельчения упаковок и отделения от картона полиэтиленовой фольги и алюминия.

Картон идет на изготовление новых упаковок, например, коробок для обуви или пиццы. Они на 100% состоят из макулатуры. Пластмасса и алюминий отправляются на цементные заводы для дальнейшей переработки.

На заводе по переработке макулатуры

Бумага бывает офсетная, оберточная, мелованная, глянцевая... 67 видов бумаги должны разделять для ее дальнейшей переработки специалисты по макулатуре в Евросоюзе. По данным Европейского совета по переработке бумаги (EPRC), в 2018 году было переработано почти 72 процента из 56 миллионов тонн макулатуры, поступающей из торговли, промышленности и домашних хозяйств.

Экологически вредная торговля

Газеты и журналы печатают на бумаге из целлюлозных волокон. С каждым новым циклом переработки эти волокна становятся короче и более ломкими - качество макулатуры на глобальном рынке снижается. Но газеты читают, а значит и печатают, все меньше и меньше. А спрос на упаковочную бумагу, наоборот, как сообщает Объединение целлюлозно-бумажных комбинатов Германии, растет. Соответственно уменьшение доли качественной бумаги и увеличение упаковочной в макулатуре снижает ее качество. Бумажная промышленность компенсирует ухудшение качества за счет древесной целлюлозы. Древесина поступает с эвкалиптовых плантаций. Другие виды древесины дают леса США, России, Канады, Швеции и Финляндии.

Эвкалиптовые плантации в Индии

"Хотя большая часть целлюлозы для мировой бумажной промышленности поступает из лесов северного полушария, тропические страны также играют определенную роль в производстве целлюлозы. Например, почти треть импорта целлюлозы в Германию в 2014 году обеспечила Бразилия", - сетует Бирте Хезебек (Birthe Hesebeck) из Фонда тропических лесов OroVerde. Целлюлозу выращивают часто на моноплантациях, которые местные жители называют "зелеными пустынями". "Как правило, создание и расширение плантаций для выработки целлюлозы приводит косвенно к обезлесению", - объясняет Хезебек. Если плантации создаются на сельскохозяйственных угодьях, то такие угодья должны быть воссозданы в другом месте, в конце концов, они нужны для производства продуктов питания для населения. Большие площади тропических лесов с разнообразной флорой погибли уже таким образом.

С такой точкой зрения не согласно Объединение целлюлозно-бумажных комбинатов Германии, которое через своего пресс-секретаря Грегора Андреаса Гейгера (Gregor Andreas Geiger) сделало следующее заявление: "Все древесное волокно, используемое в Германии, поступает из экологически рационально управляемых лесных насаждений или с сертифицированных плантаций. Тропический лес от этого не страдает". Эвкалиптовые плантации, по его словам, создаются на бывших сельскохозяйственных землях, которые доказали свою нерентабельность. Не эвкалиптовые плантации являются причиной расширения сельскохозяйственных площадей за счет тропического леса, подчеркнул представитель немецких производителей бумаги, а нерациональное ведение сельского хозяйства, расширение пастбищных угодий и площадей для возделывания сои.

Растрата ресурсов в немецких офисах

По расчетам Федерального ведомства по охране окружающей среды Германии, для производства одного килограмма бумаги из макулатуры требуется пять литров воды и два киловатт-часа электроэнергии. Такое же количество бумаги из целлюлозы требует 50 литров воды и пять киловатт-часов электроэнергии. Экологи призывают не злоупотреблять упаковками и использовать бумагу из макулатуры. В настоящее время доля бумаги с сертификатом Blauer Engel, то есть из вторсырья, в офисах Германии составляет всего 16 процентов. Леа Эггерс (Lea Eggers) из инициативы Pro Recycling Paper убеждена: "Если бы вся бумага в кабинетах Германии была из макулатуры, сэкономленную энергию можно было бы использовать в течение года для снабжения электричеством всех домашних хозяйств в таком большом городе, как Берлин".

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