 Искусство ″нулевых отходов″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.08.2020

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Культура и стиль жизни

Искусство "нулевых отходов"

Искусство может позволить себе максимализм и поэтому требует "нулевых отходов". Выставка в Лейпциге ищет способы спасения экологии и хотела бы стать образцом для самого арт-бизнеса.

Переполненный мусорный бак

Мусор есть повсюду. А теперь и в музеях. "Ноль отходов" - так называется выставка в Музее изобразительных искусств (MdbK) в Лейпциге, подготовленная в сотрудничестве с Федеральным агентством по охране окружающей среды Германии. Тема экспозиции, - губительное воздействие человеческой жизнедеятельности на природу, неумеренная эксплуатация ресурсов планеты и последствия, которые все это имеет для всего человечества и каждого индивидуума. "Индивидуальный отпечаток", то есть воздействие каждого из нас и всех нас вместе взятых на экологию, рефлексируется в инсталляциях, видео, фотографиях, графике и живописи, а также в артефактах с использованием дополненной и виртуальной реальности.

Маре-дель-Пластико: океаны из мусора, мусор в океане

Бескрайний участок земли, границ которого не увидит даже супермощный телеобъектив, покрыт теплицами и полиэтиленовой пленкой. Человек в этом видео, одном из экспонатов выставки, бредет по этому унылому пейзажу посреди пластиковых гор по обе стороны от тропинки. Фрагменты пленки с андалузских помидорных плантаций теперь развеваются под потолком лейпцигского музея, как китайские ветряные колокольчики, хоть и безголосые в музейном зале, но одновременно завораживающие и назидательные. "Плантации и теплицы в испанской Альмерии действительно простираются на километры, - объясняет Лена Флисбах (Lena Fließbach), одна из двух кураторов выставки "Ноль отходов", работу видеохудожника Рауля Вальха (Raul Walch). - Полиэтиленовые обрывки летают повсюду в воздухе, над землей, а также оседают в море".

Работа видеохудожника Рауля Вальха

Откуда приходит мусор собственно не так и важно в фильме, который сняли художники Тита Салина и Ирван Ахметт. Чуду подобно уже то, что в этом море из пластика вообще существует жизнь. В фильме показана акция по спасению маленькой рыбки из загрязненного бытовыми и промышленными отходами водоема в Джакарте - мотоциклетный конвой с траурными флажками перевозит рыбку в другой водоем, более чистый и пригодный для жизни.

Тита Салина и Ирван Ахметт. Very Very Important Fish на выставке в Лейпцге

Океан, увы, давно уже стал мусорной свалкой человечества. И это не единственная свалка. Один только житель Германии производит 226 килограммов упаковочных отходов в год, на пике коронавирусного кризиса даже больше.

Двойной ресайклинг, а можно больше?

Немцы покупают также ежегодно в среднем 60 наименований одежды и хорошо, если некоторые отслужившие свое вещи перерабатываются под сырье, например, для одеял, которые используются при переезде для упаковки мебели и всяких хрупких предметов. Берлинский художник Вольф фон Крис (Wolf von Kries) шьет из таких одеял красивые гобелены. Ханна Бек-Маннагетта (Hannah Beck-Mannagetta), второй куратор выставки, объясняет: "Это гобелен, сшитый вручную с использованием лоскутной техники - одной из старейших традиций переработки отходов, - из одеял для переезда со всего мира". Двойной ресайклинг, потому что материал для таких одеял сам по себе изготовлен из переработанных остатков ткани.

Художественный проект может позволить себе абсолютный максимализм, требуя в своем названии "нулевых отходов" от человечества во имя спасения жизни на Земле. Но это также видение будущего, дерзкая мечта. Около 20 художественных позиций в лейпцигском художественном музее обозначают лишь несколько болевых точек экологии, каковыми являются мусор в океане и свалки на земле, микропластик в продуктах питания, смог в мегаполисах, консьюмеризм и глобальное производство.

Музее изобразительных искусств (MdbK) в Лейпциге

А что касается мечты, то ее очертания также представлены на выставке, например, в кулинарно-художественном проекте по безотходному приготовлению пищи. Посетители музея могут попробовать творения такой кухни, приготовленные бразильскими художниками, уже сегодня.

Но не только экспонаты на этой выставке постулируют проблему экологической катастрофы и показывают некоторые способы и пути ее предотвращения. Кураторам было важно, как следует из их совместного стейтмента, не только показать художественные работы на эту тему, но и поставить под вопрос сам арт-бизнес и культурную индустрию как таковую. "Конкретно это означает, - поясняет Лена Флисбах, - что мы решили стать образцом для подражания. Например, мы попытались свести до минимума перелеты, приглашая наших художников на долгосрочное пребывание в Германии или других странах Европы в арт-резиденции или на несколько проектов". Для того, чтобы купировать вклад выставки в увеличение глобального CO2, хотя бы символически, кураторы запланировали посадку деревьев.

А можно ли вообще не оставлять "углеродных следов"?

Любой крупный публичный ивент, проводимый даже с самыми благими намерениями, все равно оставляет "углеродный след". "Единственный способ не оставлять никаких следов очень прост: ничего не делать. Например, такую вот выставку не устраивать", - говорит в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk нидерландский художник Дани Плугер. Его иронично-cубверсивный артефакт называется "Лаборатория электронного старения".

Инсталляция Дани Плугера

Медленно вращающийся металлический аппарат в этой инсталляции многократно сбрасывает электробритву с метровой высоты. Подобные испытания материалов на выносливость и долговечность, объясняет художник, проводятся в промышленности, чтобы определить, когда товар уже хорош, но еще не слишком хорош. То есть качество с запрограммированным на определенное время сроком жизни, чтобы потребители покупали снова и снова. Инсталляция Дани Плугера на выставке в Лейпциге добавляет материальную составляющую в идеологическую и стилистическую концепцию. “Да, именно так это и выглядит: я произвожу здесь новый мусор".

В конечном итоге все становится проблемой для экологии, даже то, что задается благородной целью спасения окружающей среды. Осталось правильно определить приоритеты, в глобальном масштабе и в своей собственной маленькой индивидуальной жизни.

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    Автор: Дарья Брянцева


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