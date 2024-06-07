Встреча Макрона и Зеленского: Париж обучит 4500 солдат ВСУ

Эмманюэль Макрон не считает подготовку украинских солдат на своей территории поводом для эскалации. "Мы не воюем с Россией, но полностью поддерживаем Украину", - заявил он по итогам встречи с Владимиром Зеленским.

Франция намерена обучить и оснастить целую бригаду ВСУ, эквивалентную 4500 солдатам. Об этом в пятницу, 7 июня, на пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он подчеркнул, что не считает подготовку украинских солдат на своей территории поводом для эскалации. "Это законная просьба Украины и она соответствует нашей линии: мы не воюем с Россией, но полностью поддерживаем Украину ", - отметил французский президент.

Кроме того, Эмманюэль Макрон обвинил Кремль в запугивании Запада с целью заставить партнеров Киева прекратить оказывать Украине помощь. Макрон также добавил, что хочет начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже к концу месяца и отметил важность проведения саммита в Швейцарии, назвав его "шагом к построению прочного мира".

Помимо военной поддержки Киева, президент Франции анонсировал создание Парижем специального фонда с бюджетом в 200 млн евро, задачей которого станет реконструкция украинской инфраструктуры.

Встреча Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского в Елисейском дворце состоялась в рамках участия украинского лидера в мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии.