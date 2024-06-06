Годовщина D-Day: Запад проводит параллели с войной в Украине

Союзники доказали в Нормандии, что силы свободы сильнее сил завоевания, заявил Джо Байден во Франции. Владимир Зеленский подчеркнул важность единства - как 80 лет назад, так и сейчас.

Главы западных государств и правительств на мероприятиях, посвященных 80-летию высадки войск союзников в Нормандии, напомнили о современных вызовах, связанных с продолжающейся военной агрессией РФ против Украины. Демократия во всем мире сталкивается с наибольшими угрозами с момента окончания Второй мировой войны, заявил президент США Джо Байден в ходе мероприятия в память о погибших американцах, прошедшем во французской деревне Кольвиль-сюр-Мер в департаменте Кальвадос в четверг, 6 июня.

Вспоминая о военной операции союзников, начавшейся 6 июня 1944 года, Байден указал: "Здесь мы доказали, что силы свободы сильнее сил завоевания". Кроме того, по его словам, D-Day продемонстрировал важность заключения альянсов. "Изоляционизм не был ответом ни 80 лет назад, ни сегодня", - подчеркнул он.

Говоря о вторжении России в Украину, американский президент назвал Владимира Путина диктатором и подчеркнул, что союзники не оставят Украину. "Мы не отступим, потому что если мы это сделаем, Украина будет порабощена, и этим дело не закончится, соседи Украины будут под угрозой, вся Европа окажется под угрозой", - сказал Байден.

Зеленский заявил о победе единства

Днем в Нормандию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В соцсетях он напомнил, что D-Day "напоминает о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демократии". "Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", - подчеркнул он.

Среди прочего, память погибших на национальных церемониях почтили король Великобритании Карл III и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Британский монарх во французском населенном пункте Вер-сюр-Мер напомнил об уроках истории, которые необходимо извлечь нынешним поколениям. "Свободные нации должны объединиться, чтобы противостоять тирании", - подчеркнул он.

В свою очередь Трюдо назвал долгом "напомнить будущим поколениям о принципах, за которые велась борьба - свободе, демократии и справедливости". "Демократия находится под угрозой и сегодня - со стороны агрессоров, которые хотят перекроить границы", - указал он.

Памятные мероприятия в Нормандии и двусторонние встречи

Визит Джо Байдена продлится четыре дня, на памятных мероприятиях в Нормандии он будет вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Российскую делегацию на празднование годовщины высадки союзников не пригласили.

Кроме того, в Нормандии Байден встретится с президентом Украины. У американского президента будет возможность обсудить с Зеленским, как США "могут продолжать и углублять поддержку Украины", заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

В высадке союзников в Нормандии участвовали более 156 тысяч солдат. Начавшаяся в D-Day (Decision Day, "День Д") операция западных стран открыла западный фронт во Второй мировой войне, в ее ходе погибли десятки тысяч солдат с обеих сторон.