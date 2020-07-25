Фрайбургский мюнстер - шедевр готической архитектуры (фото)

Фрайбург-им-Брайсгау • Вряд ли многие читатели нашего сайта знают или вообще когда-либо задавали себе вопрос о том, сколько католических архиепархий (Erzbistum) существует в Германии? Семь. Архиепархии Бамберга, Берлина, Фрайбурга, Гамбурга, Кельна, Мюнхена и Фрайзинга - она с двойным названием, а также Падерборна. Плюс еще два десятка просто епархий (Bistum). Любителей достопримечательностей обычно больше интересуют соборы - главные храмы этих церковных территориально-административных образований, в которых, собственно, находятся кафедры архиепископов или епископов - например, Кельнский собор или Императорский собор в Бамберге, о которых мы подробно рассказывали.

В эти августовские дни есть повод заглянуть в еще один такой храм, вернее - показать фотографии, сделанные корреспондентом агентства dpa по случаю 200-летия создания архиепископства во Фрайбурге. Решение было принято папой римским Пием VII и формально закреплено в булле "Provida solersque" в 1821 году. Необходимость в этом возникла после окончания Наполеоновских войн и решений Венского конгресса 1815 года, которые привели к изменению границ в Европе - в целом и в Германии - в частности.

Фрайбургский кафедральный собор. Фотографии

Сам этот готический храм - намного старше архиепископства. Фрайбургский мюнстер был заложен в 1200 году. Строительство было завершено примерно через три столетия. Особой славой пользуется колокольня собора - "самая красивая башня христианства". Автором этих слов, вошедших в путеводители и справочники, является швейцарский искусствовед Якоб Буркхардт (Jacob Burckhardt, 1818-1897), восхищавшийся величием и филигранностью этого выдающегося памятника европейской архитектуры.

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