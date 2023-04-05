Fox News: Трампу грозят 136 лет тюрьмы

Трампу грозят 136 лет тюрьмы по 34 пунктам обвинения, но реальный срок, скорее всего, будет гораздо меньше, пишет Fox News.

Бывшему президенту США Дональду Трампу грозят 136 лет тюрьмы по 34 пунктам обвинения в фальсификации первой степени финансовой отчетности компании Trump Organization. Об этом сообщил во вторник, 4 апреля, телеканал Fox News. В то же время реальный срок, скорее всего, будет гораздо меньше, если экс-главу Белого дома признают виновным по части или по всем обвинениям, оговорились журналисты.

Фальсификация деловой документации считается в Нью-Йорке мелким правонарушением, но, когда преступник пошел на него с целью "совершить другое преступление или помочь скрыть его совершение", речь может идти о максимальном четырехлетнем сроке заключения.

По словам окружного прокурора Нью-Йорка Элвина Брэгга, речь может также идти о преступном сговоре с целью продвижения кандидата на выборах незаконными средствами. Кроме того, планировалось сделать ряд ложных заявлений для налоговых органов. Наконец, могли иметь место и другие нарушения федерального избирательного законодательства, указал он.

"В общей сложности, 34 ложные записи были внесены в деловую документацию в Нью-Йорке, чтобы скрыть первоначальный тайный платеж в размере 130 000 долларов", - добавил Брэгг.

Обвинения в адрес Трампа

Суд Манхэттена в Нью-Йорке 4 апреля предъявил обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. На заседании Трамп отказался признать вину.

Это первый случай в истории США, когда против бывшего главы государства выдвинуты уголовные обвинения. Экс-президент Соединенных Штатов провел в суде около двух часов, формально находясь под арестом, после чего покинул здание суда.

По версии следствия, в период с августа 2015 года по декабрь 2017-го Трамп "организовал совместно с другими лицами схему, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года путем выявления и "выкупа" негативной информации о нем с целью предотвращения ее публикации и получения выгоды для электоральных перспектив". При этом Трамп пытался скрыть эти действия, "сделав десятки ложных записей в деловой документации".

Дело Сторми Дэниэлс

Один из центральных эпизодов обвинений в адрес Трампа - так называемое дело порноактрисы Сторми Дэниэлс. Согласно обвинительному заключению, незадолго до президентских выборов Дэниэлс заплатили 130 тысяч долларов, чтобы она не рассказывала об интимной связи с Дональдом Трампом.

Сам Трамп называет выдвинутые обвинения "политическим преследованием" в связи с его планами выдвигаться на выборы 2024 года. Ожидается, что в следующий раз Трамп предстанет перед судом 4 декабря. До этого пройдут заседания, на которых будут рассмотрены ходатайства защиты экс-президента.

Дональду Трампу может грозить до четырех лет тюрьмы, спрогнозировал ранее в беседе с DW бывший спецагент Федерального бюро расследований (ФБР), специалист по противодействию мошенничеству и финансовым преступлениям Дэвид Шапиро.

"Основываясь на информации из открытых источниках, я предполагаю, что набор обвинений будет включать в себя заговор, фальсификацию деловой документации, мошенничество при обнародовании информации о финансировании (предвыборной. - Ред.) кампании, мошенничество в страховой и налоговой сферах", - сказал Шапиро. "На текущий момент большинство из них (возможных обвинений. - Ред.), по всей видимости, свидетельствует о том, что речь идет о тяжких уголовных преступлениях класса Е, что грозит Трампу четырьмя годами тюремного заключения", - считает эксперт.

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