Суд в США предъявил Трампу обвинения по 34 пунктам
Илья Коваль
10 мин. назад
Впервые в истории президенту США предъявлены уголовные обвинения. Трамп обвиняется в фальсификации документов, чтобы скрыть попытки "купить молчание", в том числе, порноактрисы.
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Суд Манхэттена в Нью-Йорке предъявил обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу по 34 эпизодам фальсификации деловых документов и преступного сговора. На заседании во вторник, 4 апреля, Трамп отказался признать вину.
Это первый случай в истории США, когда против бывшего главы государства выдвинуты уголовные обвинения. Экс-президент Соединенных Штатов провел в суде около двух часов, формально находясь под арестом, после чего покинул здание суда.
По версии следствия, в период с августа 2015 года по декабрь 2017-го Трамп "организовал совместно с другими лицами схему, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года путем выявления и "выкупа" негативной информации о нем с целью предотвращения ее публикации и получения выгоды для электоральных перспектив". При этом Трамп пытался скрыть эти действия, "сделав десятки ложных записей в деловой документации".
Дело Сторми Дэниэлс
Один из центральных эпизодов обвинений в адрес Трампа - так называемое дело порноактрисы Сторми Дэниэлс. Согласно обвинительному заключению, незадолго до президентских выборов Дэниэлс заплатили 130 тысяч долларов, чтобы она не рассказывала об интимной связи с Дональдом Трампом.
Сам Трамп называет выдвинутые обвинения "политическим преследованием" в связи с его планами выдвигаться на выборы 2024 года. Ожидается, что в следующий раз Трамп предстанет перед судом 4 декабря. До этого пройдут заседания, на которых будут рассмотрены ходатайства защиты экс-президента.
Дональду Трампу может грозить до четырех лет тюрьмы, оценил в беседе с DW бывший спецагент Федерального бюро расследований (ФБР), специалист по противодействию мошенничеству и финансовым преступлениям Дэвид Шапиро.