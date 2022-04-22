Фотохроника войны в Украине - Пасха 2022

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Светлое Христово Воскресенье во время войны. Фотографии из городов и регионов Украины, а также европейских стран, где находятся украинские беженцы.
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