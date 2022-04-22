 Фотохроника войны в Украине - Пасха 2022 | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 25.04.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - Пасха 2022

Светлое Христово Воскресенье во время войны. Фотографии из городов и регионов Украины, а также европейских стран, где находятся украинские беженцы.

  • Ирпень, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Храм Святителя Николая в Ирпене в Светлое Христово Воскресенье 2022 года. В фотохронике войны в Украине от 25 апреля - снимки, сделанные в разных местах страны и за рубежом на Пасху: Бородянке, Буче, Киеве, Мариуполе, Днепре, Львове, Запорожье, Волновахе, Бранденбурге, Бремене, Мельцо, Варшаве и Бухаресте.

  • Бородянка, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Пасхальная процессия около храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бородянке.

  • Бородянка, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Верующие ожидают освящения пасхальных яиц и куличей около церкви в Бородянке.

  • Буча, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Около храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. После освобождения от оккупации здесь были обнаружены массовые захоронения.

  • Буча, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Чтобы не затух огонь… Ребенок прикрывает ладонями свечу во время освящения пасхальных даров в Буче.

  • Буча, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Только что пережившие страшную трагедию… Жительница Бучи во время пасхального богослужения в церкви.

  • Киев, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Украинский солдат во время пасхальной службы в Михайловском соборе в Киеве.

  • Киев, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    "Слава Украине" и другие пасхальные куличи ждут освящения около Михайловского собора в Киеве.

  • Киевская область, 23 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Полевое богослужение на Пасху для украинских военных в Киевской области.

  • Мариуполь, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Пасха в Мариуполе. Защитники и жители осажденного города в подземных укрытиях под заводом "Азовсталь".

  • Днепр, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Участники пасхальной процессии около Храма Святого Равноапостольного Князя Владимира в Днепре.

  • Львов, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Пасхальное богослужение во Львове на западе Украины.

  • Запорожская область, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    На линии фронта в Запорожской области. Пасхальные дары для солдат 128-й бригады ВСУ.

  • Запорожская область, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Служащие 128-й бригады ВСУ около города Запорожье готовятся отметить Светлое Христово Воскресенье.

  • Волноваха, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Пасхальная служба около сгоревшего храма в оккупированном городе Волноваха в Донецкой области.

  • Гётшендорф, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Пасхальный звон в православном Свято-Георгиевском монастыре в немецкой земле Бранденбург. Несколько недель назад здесь в Гётшендорфе приняли двадцать беженцев из Украины.

  • Бремен, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    В Германии в Бременском кафедральном соборе Святого Петра, принадлежащем евангелической церкви, на православную Пасху прошел концерн солидарности с беженцами из Украины.

  • Мельцо, 23 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Пасхальная служба в одном из пригородов итальянского Милана для членов украинской общины. 11-летний Илья из города Каменец-Подольский в Хмельницкой области Украины сейчас вместе с мамой живет здесь в городе Мельцо у свой бабушки.

  • Варшава, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    В польской столице Варшаве для беженцев из Украины на Пасху прошел интеграционный завтрак. Он был организован объединением производителей традиционной народной керамики.

  • Бухаресь, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Пасхальная служба в одном из приходских храмов в столице Румынии Бухаресте, на которую были приглашены беженцы из Украины.

    Автор: Николай Пермяков


  • Ирпень, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Храм Святителя Николая в Ирпене в Светлое Христово Воскресенье 2022 года. В фотохронике войны в Украине от 25 апреля - снимки, сделанные в разных местах страны и за рубежом на Пасху: Бородянке, Буче, Киеве, Мариуполе, Днепре, Львове, Запорожье, Волновахе, Бранденбурге, Бремене, Мельцо, Варшаве и Бухаресте.

  • Бородянка, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Пасхальная процессия около храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бородянке.

  • Бородянка, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Верующие ожидают освящения пасхальных яиц и куличей около церкви в Бородянке.

  • Буча, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Около храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. После освобождения от оккупации здесь были обнаружены массовые захоронения.

  • Буча, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Чтобы не затух огонь… Ребенок прикрывает ладонями свечу во время освящения пасхальных даров в Буче.

  • Буча, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Только что пережившие страшную трагедию… Жительница Бучи во время пасхального богослужения в церкви.

  • Киев, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Украинский солдат во время пасхальной службы в Михайловском соборе в Киеве.

  • Киев, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    "Слава Украине" и другие пасхальные куличи ждут освящения около Михайловского собора в Киеве.

  • Киевская область, 23 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Полевое богослужение на Пасху для украинских военных в Киевской области.

  • Мариуполь, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Пасха в Мариуполе. Защитники и жители осажденного города в подземных укрытиях под заводом "Азовсталь".

  • Днепр, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Участники пасхальной процессии около Храма Святого Равноапостольного Князя Владимира в Днепре.

  • Львов, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Пасхальное богослужение во Львове на западе Украины.

  • Запорожская область, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    На линии фронта в Запорожской области. Пасхальные дары для солдат 128-й бригады ВСУ.

  • Запорожская область, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Служащие 128-й бригады ВСУ около города Запорожье готовятся отметить Светлое Христово Воскресенье.

  • Волноваха, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Пасхальная служба около сгоревшего храма в оккупированном городе Волноваха в Донецкой области.

  • Гётшендорф, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Пасхальный звон в православном Свято-Георгиевском монастыре в немецкой земле Бранденбург. Несколько недель назад здесь в Гётшендорфе приняли двадцать беженцев из Украины.

  • Бремен, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    В Германии в Бременском кафедральном соборе Святого Петра, принадлежащем евангелической церкви, на православную Пасху прошел концерн солидарности с беженцами из Украины.

  • Мельцо, 23 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Пасхальная служба в одном из пригородов итальянского Милана для членов украинской общины. 11-летний Илья из города Каменец-Подольский в Хмельницкой области Украины сейчас вместе с мамой живет здесь в городе Мельцо у свой бабушки.

  • Варшава, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    В польской столице Варшаве для беженцев из Украины на Пасху прошел интеграционный завтрак. Он был организован объединением производителей традиционной народной керамики.

  • Бухаресь, 24 апреля

    Война в Украине - 25.04.2022

    Пасхальная служба в одном из приходских храмов в столице Румынии Бухаресте, на которую были приглашены беженцы из Украины.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
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