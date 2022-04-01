 Украинские церкви и храмы. Разрушения и следы войны (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 02.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Украинские церкви и храмы. Разрушения и следы войны (фотогалерея)

Фотографии пострадавших церквей из городов и сел Украины: Лукьяновки, Мариуполя, Ясногородки, Волновахи, Малина, Рудницкого и Харькова.

  • Лукьяновка, 27 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Сгоревшие дома, обрушившиеся фасады, выбитые окна, следы от снарядов… После войны в Украине предстоит ремонтировать и восстанавливать не только жилые здания, школы, больницы, театры. Здесь мы собрали фотографии пострадавших храмов, опубликованные информационными агентствами за время, прошедшее после начала крупномасштабных боевых действий. Купол церкви в селе Лукьяновка Киевской области.

  • Мариуполь, 10 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Часовня мученицы Татьяны на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. По данным ЮНЕСКО, опубликованным в начале апреля, за время войны в Украине уже были повреждены не менее 29 религиозных учреждений, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.

  • Ясногородка, 26 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Разрушенный купол церкви в селе Ясногородка Киевской области.

  • Ясногородка, 25 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Поврежденный иконостас и другие последствия обстрела внутри храма в Ясногородке.

  • Ясногородка, 26 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Отец Роман около своей сельской церкви в Ясногородке.

  • Волноваха, 12 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Храм святителя Николая Чудотворца в городе Волноваха Донецкой области, 12 марта.

  • Волноваха, 29 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Свято-Преображенский храм в Волновахе, 29 марта.

  • Волноваха

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радосте" в Волновахе, 29 марта.

  • Краков, 15 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Протоиерей Михаил Питницкий, 36 лет, из Северодонецка в Луганской области, служивший в Святогорской лавре, на вокзале в Кракове вместе с семьей ожидает поезд в Будапешт, 15 марта.

  • Краков, 15 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Анна Питницкая, 32 года, показывает на мобильном телефоне фотографии повреждений в Святогорской лавре в Луганской области. Здания и помещения монастыря пострадали в результате авиационного налета 12 марта.

  • Малин, 30 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Свято-Покровская церковь в городе Малин Житомирской области. Снаряд разорвался радом с этим храмом 6 марта.

  • Рудницкое, 28 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Храм в селе Рудницкое в Киевской области.

  • Мариуполь, 27 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Пострадавший в ходе военных действий Свято-Михайловский собор в Мариуполе.

  • Харьков, 27 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Церковь Преображения Господня в Харькове.

    Автор: Николай Пермяков


  • Лукьяновка, 27 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Сгоревшие дома, обрушившиеся фасады, выбитые окна, следы от снарядов… После войны в Украине предстоит ремонтировать и восстанавливать не только жилые здания, школы, больницы, театры. Здесь мы собрали фотографии пострадавших храмов, опубликованные информационными агентствами за время, прошедшее после начала крупномасштабных боевых действий. Купол церкви в селе Лукьяновка Киевской области.

  • Мариуполь, 10 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Часовня мученицы Татьяны на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. По данным ЮНЕСКО, опубликованным в начале апреля, за время войны в Украине уже были повреждены не менее 29 религиозных учреждений, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.

  • Ясногородка, 26 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Разрушенный купол церкви в селе Ясногородка Киевской области.

  • Ясногородка, 25 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Поврежденный иконостас и другие последствия обстрела внутри храма в Ясногородке.

  • Ясногородка, 26 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Отец Роман около своей сельской церкви в Ясногородке.

  • Волноваха, 12 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Храм святителя Николая Чудотворца в городе Волноваха Донецкой области, 12 марта.

  • Волноваха, 29 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Свято-Преображенский храм в Волновахе, 29 марта.

  • Волноваха

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радосте" в Волновахе, 29 марта.

  • Краков, 15 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Протоиерей Михаил Питницкий, 36 лет, из Северодонецка в Луганской области, служивший в Святогорской лавре, на вокзале в Кракове вместе с семьей ожидает поезд в Будапешт, 15 марта.

  • Краков, 15 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Анна Питницкая, 32 года, показывает на мобильном телефоне фотографии повреждений в Святогорской лавре в Луганской области. Здания и помещения монастыря пострадали в результате авиационного налета 12 марта.

  • Малин, 30 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Свято-Покровская церковь в городе Малин Житомирской области. Снаряд разорвался радом с этим храмом 6 марта.

  • Рудницкое, 28 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Храм в селе Рудницкое в Киевской области.

  • Мариуполь, 27 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Пострадавший в ходе военных действий Свято-Михайловский собор в Мариуполе.

  • Харьков, 27 марта

    Украинские храмы. Разрушения и следы войны

    Церковь Преображения Господня в Харькове.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война России против Украины
• Война в Украине: хроника событий 

Контекст

Украина: храмы и музеи оказались в зоне боевых действий

С тех пор, как началась война в Украине, предпринимаются попытки спасти не только людей, но и культурные ценности страны.  

Людмила Улицкая: Если войну остановят, то это будет заслуга женщин

Писательница Людмила Улицкая после вторжения России в Украину уехала из Москвы и сейчас живет в Берлине. В интервью DW она заявила, что огромная часть россиян относится к войне с большим отвращением.  

Терабайты против бомб: как айтишники защищают памятники культуры Украины

Волонтеры из международного проекта "Спасти украинское культурное наследие онлайн" пытаются сохранить находящиеся из-за войны под угрозой уничтожения культурные ценности, архивируя их в цифровом виде.  

Украинское искусство в Берлине: спасти от войны то, что можно спасти

Арт-галерея ArtEast популяризирует искусство из Украины в Берлине. Теперь ее основательницы также поддерживают художников из разрушенной войной страны и спасают культурные ценности, создав специальный фонд.  

Валентин Сильвестров: "Вы что делаете, черти кремлевские?"

Крупнейший современный композитор, вынужденно покинувший родной Киев, поговорил с DW о войне против его страны - Украины, об украинской музыке и о бойкоте русской культуры.  

Украинские храмы. Разрушения и следы войны

Фотографии из городов и сел Украины: Лукьяновки, Мариуполя, Ясногородки, Волновахи, Малина, Рудницкого и Харькова.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мариуполь - ад на земле: рассказы горожан, которым удалось покинуть город  

Катастрофа в Мариуполе приобретает все более чудовищные масштабы  

Как немцы помогают украинцам. Европа в Фокусе  

Также по теме

Фотохроника войны в Украине - 01 апреля

Фотохроника войны в Украине - 01 апреля 01.04.2022

Бомбоубежище в подвале церкви, эвакуация людей и вывоз тел погибших, сгоревшая военная техника, школьные классы для беженцев и "Teddies for Ukraine" в Шотландии.

Фотохроника войны в Украине - 31 марта

Фотохроника войны в Украине - 31 марта 31.03.2022

Кирпичная печь посреди развалин, похороны семьи в Краматорске, фотографии из Мариуполя, Броваров, Ясногородки и Одессы, где дали имена двум дельфинам: Украина и Victory.

Фотохроника войны в Украине - 30 марта

Фотохроника войны в Украине - 30 марта 30.03.2022

Пожар на нефтебазе в Луцке, Николаев после обстрела, кошка и ежи в Одессе, прибитые пары обуви во Львове, украинский флаг на танке в Берлине.

Реклама