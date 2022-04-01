Украинские церкви и храмы. Разрушения и следы войны (фотогалерея)

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Фотографии пострадавших церквей из городов и сел Украины: Лукьяновки, Мариуполя, Ясногородки, Волновахи, Малина, Рудницкого и Харькова.
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С тех пор, как началась война в Украине, предпринимаются попытки спасти не только людей, но и культурные ценности страны.
Писательница Людмила Улицкая после вторжения России в Украину уехала из Москвы и сейчас живет в Берлине. В интервью DW она заявила, что огромная часть россиян относится к войне с большим отвращением.
Волонтеры из международного проекта "Спасти украинское культурное наследие онлайн" пытаются сохранить находящиеся из-за войны под угрозой уничтожения культурные ценности, архивируя их в цифровом виде.
Арт-галерея ArtEast популяризирует искусство из Украины в Берлине. Теперь ее основательницы также поддерживают художников из разрушенной войной страны и спасают культурные ценности, создав специальный фонд.