Украинские церкви и храмы. Разрушения и следы войны (фотогалерея)

Украинские храмы. Разрушения и следы войны

Часовня мученицы Татьяны на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. По данным ЮНЕСКО, опубликованным в начале апреля, за время войны в Украине уже были повреждены не менее 29 религиозных учреждений, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.