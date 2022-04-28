Фотохроника войны в Украине - 29 апреля

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Киев после обстрела, разрушенный храм XIX века, сгоревший музей в Мариуполе, выставка в Конгрессе США. Фотогалерея DW.
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