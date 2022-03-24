 Фотохроника войны в Украине - 25 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 25.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 25 марта

Volkswagen "Слава Украине!", "Владимир Кровавый" в Варшаве, руины университета в Харькове, израильские клоуны и украинские дети.

  • Орловка-Исакча, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Около КПП Орловка-Исакча на границе Украины и Румынии по реке Дунай. Также в фотохронике войны в Украина от 25 марта - Volkswagen "Слава Украине!", "Владимир Кровавый" в Варшаве, руины университета в Харькове, израильские клоуны и украинские дети.

  • Медыка, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    "Слава Украине!" - Volkswagen T3 на польско-украинской границе около КПП Медыка.

  • Пшемысль, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Добровольцы, направляющиеся в Украину, на польской границе в городе Пшемысль.

  • Варшава, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    "Владимир Кровавый" ("Bloodymir") и другие антивоенные плакаты в столице Польши Варшаве.

  • Бердянск, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Морской порт в Бердянске, 24 марта. По уточненной информации украинского командования, здесь был уничтожен большой десантный корабль ВМФ РФ "Саратов".

  • Киев, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Украинские военные в центре Киева, 24 марта.

  • Киев, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    В акушерском отделении Киевской городской клинической больницы №1.

  • Киев, 24

    Война в Украине - 25.03.2022

    Тело скончавшегося пациента в отделении интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы №1.

  • Киев, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Задымленная улица в Киеве около горящего склада после очередного обстрела города.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Украинский солдат около разрушенной российской установки "Град" в Харькове.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Разрушения в Харькове. По данным военной администрации, в ночь на 24 марта центр города был подвергнут обстрелу ракетами типа "Калибр" с кораблей в Черном море.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Разрушенное здание экономического факультета Харьковского национального университета.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Родственники на могиле 96-летнего Бориса Романченко - погибшего в результате российского обстрела города Харьков бывшего узника нацистских концентрационных лагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Одна из станций метро в Харькове - второго по величине города Украины. Он подвергается постоянным обстрелам.

  • Одесса, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Баррикады из песка и противотанковые ежи в Одессе.

  • Мостиска, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Украинский город Мостиска недалеко от польской границы. Больничная палата в школьном классе. Внучка пришла посетить свою бабушку - пациентку кардиологического отделения.

  • Жешув, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    "Портрет госпожи Весны". Тема урока в классе начальной школы в польском городе Жешув, где совместно обучаются местные дети и беженцы из Украины.

  • Жешув

    Война в Украине - 25.03.2022

    Урок физкультуры в Жешуве. Всего в этой школе сейчас насчитывается около 360 учеников, из них 50 - из Украины.

  • Медыка, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    КПП Медыка. Клоуны-доктора из Израиля из организации Dream Doctors встречают украинские семьи с детьми на польской границе.

  • Глазго, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    "Остановите войну!" - украинский флаг с призывом на трибуне во время футбольного матча Шотландии и Польши в городе Глазго.

    Автор: Николай Пермяков


  • Орловка-Исакча, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Около КПП Орловка-Исакча на границе Украины и Румынии по реке Дунай. Также в фотохронике войны в Украина от 25 марта - Volkswagen "Слава Украине!", "Владимир Кровавый" в Варшаве, руины университета в Харькове, израильские клоуны и украинские дети.

  • Медыка, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    "Слава Украине!" - Volkswagen T3 на польско-украинской границе около КПП Медыка.

  • Пшемысль, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Добровольцы, направляющиеся в Украину, на польской границе в городе Пшемысль.

  • Варшава, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    "Владимир Кровавый" ("Bloodymir") и другие антивоенные плакаты в столице Польши Варшаве.

  • Бердянск, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Морской порт в Бердянске, 24 марта. По уточненной информации украинского командования, здесь был уничтожен большой десантный корабль ВМФ РФ "Саратов".

  • Киев, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Украинские военные в центре Киева, 24 марта.

  • Киев, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    В акушерском отделении Киевской городской клинической больницы №1.

  • Киев, 24

    Война в Украине - 25.03.2022

    Тело скончавшегося пациента в отделении интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы №1.

  • Киев, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Задымленная улица в Киеве около горящего склада после очередного обстрела города.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Украинский солдат около разрушенной российской установки "Град" в Харькове.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Разрушения в Харькове. По данным военной администрации, в ночь на 24 марта центр города был подвергнут обстрелу ракетами типа "Калибр" с кораблей в Черном море.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Разрушенное здание экономического факультета Харьковского национального университета.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Родственники на могиле 96-летнего Бориса Романченко - погибшего в результате российского обстрела города Харьков бывшего узника нацистских концентрационных лагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Одна из станций метро в Харькове - второго по величине города Украины. Он подвергается постоянным обстрелам.

  • Одесса, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Баррикады из песка и противотанковые ежи в Одессе.

  • Мостиска, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Украинский город Мостиска недалеко от польской границы. Больничная палата в школьном классе. Внучка пришла посетить свою бабушку - пациентку кардиологического отделения.

  • Жешув, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    "Портрет госпожи Весны". Тема урока в классе начальной школы в польском городе Жешув, где совместно обучаются местные дети и беженцы из Украины.

  • Жешув

    Война в Украине - 25.03.2022

    Урок физкультуры в Жешуве. Всего в этой школе сейчас насчитывается около 360 учеников, из них 50 - из Украины.

  • Медыка, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    КПП Медыка. Клоуны-доктора из Израиля из организации Dream Doctors встречают украинские семьи с детьми на польской границе.

  • Глазго, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    "Остановите войну!" - украинский флаг с призывом на трибуне во время футбольного матча Шотландии и Польши в городе Глазго.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война России против Украины
• Война в Украине: хроника событий

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