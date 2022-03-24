Фотохроника войны в Украине - 25 марта

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Volkswagen "Слава Украине!", "Владимир Кровавый" в Варшаве, руины университета в Харькове, израильские клоуны и украинские дети.
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