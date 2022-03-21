 Фотохроника войны в Украине - 22 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 22 марта

В бундестаге почтили память Бориса Романченко, фотографии из разрушенных квартир, что сказал Зеленский итальянцам, как добровольцы лепят вареники для солдат.

  • Киев, 21 марта

    Война в Украине - 22.03.2022

    Житель Киева закрывает прозрачной пленкой выбитые окна в своей квартире. Также в фотохронике войны в Украине от 22 марта - в бундестаге почтили память Бориса Романченко, снимки из Харькова, Киева, Одессы и европейских стран, принимающих беженцев.

  • Бухенвальд, 17.04.2011

    Война в Украине - 22.03.2022

    Борис Романченко прошел через четыре нацистских концентрационных лагеря - Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен. 96-летний харьковчанин погиб 21 марта, когда в дом, где он жил, попал российский снаряд. Этот снимок сделан в 2011 году в годовщину освобождения концентрационного лагеря Бухенвальд.

  • Берлин

    Война в Украине - 22.03.2022

    Утром 22 марта в берлинском Рейхстаге депутаты бундестага Германии и члены федерального правительства почтили память погибшего минутой молчания. Борис Романченко был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора, с 1990-х годов регулярно приезжал на памятные мероприятия на территории бывшего концлагеря около города Веймар.

  • Ирпень

    Война в Украине - 22.03.2022

    Горящие здания в городе Ирпень. Спутниковая фотография, 21 марта. По данным украинских военных, российские войска в начале этой недели остановлены в Киевской области и ждут резервы. Перед украинскими силами поставлена задача не допустить перехода протекающей здесь реки противником.

  • Днепр

    Война в Украине - 22.03.2022

    Полуразрушенное здание в Новокодакском районе города Днепр, 21 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 22.03.2022

    Разрушенная квартира в одном из жилых домов Киева, 21 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 22.03.2022

    Разбитый китайский фарфор в киевской квартире после обстрела жилого района, 21 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 22.03.2022

    Противотанковая баррикада в Киеве. Столица Украины готова к обороне, 21 марта.

  • Рим

    Война в Украине - 22.03.2022

    Владимир Зеленский 22 марта выступил по видеосвязи с обращением к парламенту Италии. Президент Украины, в частности, призвал Италию не быть "курортом для убийц": "Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Вы четко знаете тех, кто приказывает воевать, и тех, кто это пропагандирует".

  • Харьков

    Война в Украине - 22.03.2022

    Харьков продолжает подвергаться ракетным и артиллерийским обстрелам российских войск. Повреждения в городе уже получили около тысячи зданий. Погибших людей доставляют в городской морг, сотрудники которого устанавливают личности погибших или собирают необходимые данные и материалы, чтобы сделать это позже.

  • Харьков

    Война в Украине - 22.03.2022

    По данным регионального управления полиции, только за первые двадцать дней войны в городе Харьков и Харьковской области погибли 234 мирных жителя, из них 13 детей. Число жертв увеличивается.

  • Одесса

    Война в Украине - 22.03.2022

    Следующей целью российских войск может стать Одесса. Один из первых домов, получивших повреждения в окрестностях этого города, 21 марта.

  • Одесса

    Война в Украине - 22.03.2022

    Жители и защитники Одессы продолжают укреплять оборону, 21 марта. Мешки с песком идут на возведение баррикад.

  • Запорожье

    Война в Украине - 22.03.2022

    Изготовление стальных нагрудников из металлолома в городе Запорожье, 21 марта.

  • Дамфрис

    Война в Украине - 22.03.2022

    Письма любви и поддержки от детей в Шотландии, желающих принять участие в акции солидарности с беженцами из Украины. Дамфрис, 21 марта.

  • Дрогобыч

    Война в Украине - 22.03.2022

    Добровольцы в городе Дрогобыч Львовской области Украины помогают защитникам страны - дружно лепят для солдат вареники.

  • Дрогобыч

    Война в Украине - 22.03.2022

    Хорошо знакомый многим процесс производства традиционного блюда - в здании местного театра. Дрогобыч, 21 марта.

  • Дрогобыч

    Война в Украине - 22.03.2022

    Так выглядит внутренний двор театра в городе Дрогобыч, где тоже готовят еду для военных. Сам театр стал местом встречи людей в это трудное время - в том числе беженцев из других регионов страны.

  • Львов, 19 марта

    Война в Украине - 22.03.2022

    Железнодорожный вокзал во Львове, через который многие беженцы из охваченных боевыми действиями регионов страны отправляются дальше в Польшу или другие страны Европы.

  • Пшемысль

    Война в Украине - 22.03.2022

    На вокзале в польском городе Пшемысль, 22 марта. По данным ООН с начала войны Украину уже покинуло свыше 3,5 миллиона человек. В Германию сейчас ежедневно прибывает от 12 до 15 тысяч беженцев из этой страны.

    Автор: Николай Пермяков


  • Киев, 21 марта

    Война в Украине - 22.03.2022

    Житель Киева закрывает прозрачной пленкой выбитые окна в своей квартире. Также в фотохронике войны в Украине от 22 марта - в бундестаге почтили память Бориса Романченко, снимки из Харькова, Киева, Одессы и европейских стран, принимающих беженцев.

  • Бухенвальд, 17.04.2011

    Война в Украине - 22.03.2022

    Борис Романченко прошел через четыре нацистских концентрационных лагеря - Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен. 96-летний харьковчанин погиб 21 марта, когда в дом, где он жил, попал российский снаряд. Этот снимок сделан в 2011 году в годовщину освобождения концентрационного лагеря Бухенвальд.

  • Берлин

    Война в Украине - 22.03.2022

    Утром 22 марта в берлинском Рейхстаге депутаты бундестага Германии и члены федерального правительства почтили память погибшего минутой молчания. Борис Романченко был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора, с 1990-х годов регулярно приезжал на памятные мероприятия на территории бывшего концлагеря около города Веймар.

  • Ирпень

    Война в Украине - 22.03.2022

    Горящие здания в городе Ирпень. Спутниковая фотография, 21 марта. По данным украинских военных, российские войска в начале этой недели остановлены в Киевской области и ждут резервы. Перед украинскими силами поставлена задача не допустить перехода протекающей здесь реки противником.

  • Днепр

    Война в Украине - 22.03.2022

    Полуразрушенное здание в Новокодакском районе города Днепр, 21 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 22.03.2022

    Разрушенная квартира в одном из жилых домов Киева, 21 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 22.03.2022

    Разбитый китайский фарфор в киевской квартире после обстрела жилого района, 21 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 22.03.2022

    Противотанковая баррикада в Киеве. Столица Украины готова к обороне, 21 марта.

  • Рим

    Война в Украине - 22.03.2022

    Владимир Зеленский 22 марта выступил по видеосвязи с обращением к парламенту Италии. Президент Украины, в частности, призвал Италию не быть "курортом для убийц": "Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Вы четко знаете тех, кто приказывает воевать, и тех, кто это пропагандирует".

  • Харьков

    Война в Украине - 22.03.2022

    Харьков продолжает подвергаться ракетным и артиллерийским обстрелам российских войск. Повреждения в городе уже получили около тысячи зданий. Погибших людей доставляют в городской морг, сотрудники которого устанавливают личности погибших или собирают необходимые данные и материалы, чтобы сделать это позже.

  • Харьков

    Война в Украине - 22.03.2022

    По данным регионального управления полиции, только за первые двадцать дней войны в городе Харьков и Харьковской области погибли 234 мирных жителя, из них 13 детей. Число жертв увеличивается.

  • Одесса

    Война в Украине - 22.03.2022

    Следующей целью российских войск может стать Одесса. Один из первых домов, получивших повреждения в окрестностях этого города, 21 марта.

  • Одесса

    Война в Украине - 22.03.2022

    Жители и защитники Одессы продолжают укреплять оборону, 21 марта. Мешки с песком идут на возведение баррикад.

  • Запорожье

    Война в Украине - 22.03.2022

    Изготовление стальных нагрудников из металлолома в городе Запорожье, 21 марта.

  • Дамфрис

    Война в Украине - 22.03.2022

    Письма любви и поддержки от детей в Шотландии, желающих принять участие в акции солидарности с беженцами из Украины. Дамфрис, 21 марта.

  • Дрогобыч

    Война в Украине - 22.03.2022

    Добровольцы в городе Дрогобыч Львовской области Украины помогают защитникам страны - дружно лепят для солдат вареники.

  • Дрогобыч

    Война в Украине - 22.03.2022

    Хорошо знакомый многим процесс производства традиционного блюда - в здании местного театра. Дрогобыч, 21 марта.

  • Дрогобыч

    Война в Украине - 22.03.2022

    Так выглядит внутренний двор театра в городе Дрогобыч, где тоже готовят еду для военных. Сам театр стал местом встречи людей в это трудное время - в том числе беженцев из других регионов страны.

  • Львов, 19 марта

    Война в Украине - 22.03.2022

    Железнодорожный вокзал во Львове, через который многие беженцы из охваченных боевыми действиями регионов страны отправляются дальше в Польшу или другие страны Европы.

  • Пшемысль

    Война в Украине - 22.03.2022

    На вокзале в польском городе Пшемысль, 22 марта. По данным ООН с начала войны Украину уже покинуло свыше 3,5 миллиона человек. В Германию сейчас ежедневно прибывает от 12 до 15 тысяч беженцев из этой страны.

    Автор: Николай Пермяков


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Контекст

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