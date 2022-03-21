Фотохроника войны в Украине - 22 марта

Война в Украине - 22.03.2022

Владимир Зеленский 22 марта выступил по видеосвязи с обращением к парламенту Италии. Президент Украины, в частности, призвал Италию не быть "курортом для убийц": "Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Вы четко знаете тех, кто приказывает воевать, и тех, кто это пропагандирует".