Фотохроника войны в Украине - 22 марта

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В бундестаге почтили память Бориса Романченко, фотографии из разрушенных квартир, что сказал Зеленский итальянцам, как добровольцы лепят вареники для солдат.
За время войны в Украине зарегистрированы тысячи новых браков. Почему многие пары именно сейчас решаются на этот важный шаг и как проходит свадьба в условиях войны? У DW - несколько историй.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW продолжает следить за событиями вторника, 22 марта.
Школьники-беженцы учат чешский, разрушения в Киеве и Харькове, папа римский пришел в детскую больницу, акция перед Бранденбургскими воротами.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 21 марта.
Женщина, рассказавшая фейк об "украинских беженцах" в ФРГ, в новом видео в TikTok призналась, что история "оказалась неправдой". В полиции Бонна DW сообщили, что устанавливают личность этой женщины.
От популярных мультфильмов и уроков немецкого - до новостей об Украине и советов по обустройству жизни в Германии. Специально для беженцев из Украины медиапорталы в Германии стартовали проекты на украинском языке.
Ряд учреждений ФРГ объединяются в сеть, задача которой - защитить культурные ценности в Украине. Сейчас над ними нависла угроза уничтожения, предупредила госминистр по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 22 марта.
Мариуполь - одна из самых горячих точек в войне России против Украины. Армии РФ в составе украинских сил противостоит полк радикальных националистов "Азов". Что о нем нужно знать?
Секретарь Испано-Португальской епархии РПЦ протоиерей Андрей Кордочкин - один из 286 представителей духовенства РФ, подписавших призыв прекратить войну в Украине. В интервью DW он объяснил свою позицию.