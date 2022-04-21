Фотохроника войны в Украине - 22 апреля

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Эвакуация из Мариуполя, обстрелы Харькова, братская могила в Мангуше, разрушенная церковь в Гостомеле, подготовка к Пасхе в Буче, демонстрация против насилия над женщинами.
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