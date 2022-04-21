 Фотохроника войны в Украине - 22 апреля | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.04.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 22 апреля

Эвакуация из Мариуполя, обстрелы Харькова, братская могила в Мангуше, разрушенная церковь в Гостомеле, подготовка к Пасхе в Буче, демонстрация против насилия над женщинами.

  • Запорожье, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Прибытие жителей Мариуполя в Запорожье. Также в фотохронике войны в Украине от 22 апреля: обстрелы Харькова, братская могила в Мангуше, разрушенная церковь в Гостомеле, подготовка к Пасхе в Буче, встреча солдат в Донецке, демонстрация против насилия над женщинами. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Запорожье, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Всего 21 апреля в Запорожье из Мариуполя прибыли четыре автобуса, забравшие людей накануне. По гуманитарному коридору удалось эвакуировать 79 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска препятствуют вывозу из этого осажденного города 120 тысяч жителей, до сих пор там остающихся.

  • Запорожье, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Еще одна фотография из центра для беженцев в Запорожье. Всего в этот город, по данным местных властей, за время войны прибыло более 100 тысяч вынужденных переселенцев, из них - почти 30 тысяч детей. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Харьков, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Полностью сгоревшая "Лада" в Киевском районе Харькова. В результате попадания российского снаряда в этот автомобиль 21 апреля погибли два человека. По данным Харьковской областной госадминистрации, за только одни эти сутки город был обстрелян 15 раз.

  • Мариуполь, 20 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Спутниковый снимок: территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 апреля, после тяжелых бомбардировок. Помимо украинских военных, удерживающих этот объект, по данным вице-премьера Украины Ирины Верещук, здесь в подземных убежищах находится около тысячи гражданских лиц.

  • Мариуполь, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Российская сторона объявила о взятии Мариуполя под контроль, несмотря на продолжающуюся оборону "Азовстали". В городе проводится поиск тел погибших жителей. Для транспортировки используются грузовые автомобили.

  • Мангуш, 21 марта

    Война в Украине - 22.04.2022

    Траншея длиной более трехсот метров в селе Мангуш под Мариуполем на одном из спутниковых снимков этого места, сделанных компанией Maxar во время войны. Траншея появилась здесь в конце марта. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в этой братской могиле могут находиться тысячи трупов. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

  • Буча, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Масштабы захоронения в селе Мангуш могут во много раз превзойти увиденное после оккупации в Буче, где в 14-метровой братской могиле возле церкви было обнаружено семьдесят тел. Общее число жертв в этом городе под Киевом превысило 400 человек. Эта фотография на кладбище в Буче сделана 21 апреля. 60-летний Василий Мажниченко был убит шрапнелью.

  • Буча, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Еще один снимок из Бучи. За несколько дней до Светлого Христова Воскресенья пекарь-волонтер Ярослав Бурковский за работой. Пасхальные куличи для жителей этого города, только что переживших страшную трагедию.

  • Гостомель, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Поврежденная статуя в разрушенном храме в Гостомеле - еще одном городе Киевской области, который предстоит восстанавливать после российского вторжения и оккупации.

  • Козаровичи, 22 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    На берегу Киевского водохранилища. Село Козаровичи в северной части Киевской области было освобождено в начале апреля. Эта и следующая фотография, сделаны 22 числа - спустя три недели.

  • Козаровичи, 22 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Изрешеченный "Запорожец" около воронки от взрыва. Козаровичи находились в зоне боевых действий - много домов разрушено, много сожжено. Здесь же посреди улицы упал хвостовик от "Искандера", который можно было увидеть в репортажах украинских СМИ после освобождения этих мест.

  • Львов, 20 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Бомбоубежище во время воздушной тревоги во Львове - кто-то рядом за стеной слушает концерт, который здесь организовали для беженцев из разных регионов Украины, кто-то играет футбольным мячом...

  • Донецк, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Далее - два снимка российского агентства ТАСС из Донецка, куда на территорию "ДНР" из Мариуполя вернулся так называемый батальон "Сомали". Как сообщают российские СМИ, колонна военной техники въехала в город под крики "Ура!", а женщины дарили военным цветы.

  • Служащий батальона Сомали с цветами в Донецке, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Штурмовой батальон "Сомали" был создан в 2014 году и входит в состав вооруженных сил самопровозглашенной "ДНР". Был выведен из Мариуполя после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии этого города.

  • Берлин, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    В последней части фотохроники - снимки из разных стран мира. В освобожденных украинских регионах сейчас ведутся расследования изнасилований и других преступлений, совершенных во время оккупации. 21 апреля перед зданием министерства экономики Германии в Берлине состоялась акция против насилия над женщинами во время войны. Одно из требований к немецким властям - отказаться от энергоносителей из РФ.

  • Сан-Маркос (Калифорния), 19 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Американский редактор комиксов Скотт Данбьер из Калифорнии вместе с художниками из разных стран мира работает над специальным сборником, средства от продажи которого будут направлены на помощь беженцам из Украины.

  • Бухарест, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Ребенок-беженец из Украины раскрашивает пасхальное яйцо в цвета национального флага в столице Румынии Бухаресте.

  • Лондон, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон 21 апреля посетили Комитет по чрезвычайным ситуациям в Лондоне. Члены королевской семьи пообщались с волонтерами, лично - с вернувшимися из Украины и по видеосвязи - с находящимися в этой стране. Комитет по чрезвычайным ситуациям уже собрал для Украины более 360 миллионов долларов.

  • Лондон, 22 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    В качестве постскриптума - своего рода инсталляция, которую кто-то связал и разместил на красном почтовом ящике в том же самом Лондоне: флаг Украины, желтые подсолнухи, розовая овечка и еще какой-то симпатичный зверь.

    Автор: Николай Пермяков


  • Запорожье, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Прибытие жителей Мариуполя в Запорожье. Также в фотохронике войны в Украине от 22 апреля: обстрелы Харькова, братская могила в Мангуше, разрушенная церковь в Гостомеле, подготовка к Пасхе в Буче, встреча солдат в Донецке, демонстрация против насилия над женщинами. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Запорожье, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Всего 21 апреля в Запорожье из Мариуполя прибыли четыре автобуса, забравшие людей накануне. По гуманитарному коридору удалось эвакуировать 79 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска препятствуют вывозу из этого осажденного города 120 тысяч жителей, до сих пор там остающихся.

  • Запорожье, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Еще одна фотография из центра для беженцев в Запорожье. Всего в этот город, по данным местных властей, за время войны прибыло более 100 тысяч вынужденных переселенцев, из них - почти 30 тысяч детей. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Харьков, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Полностью сгоревшая "Лада" в Киевском районе Харькова. В результате попадания российского снаряда в этот автомобиль 21 апреля погибли два человека. По данным Харьковской областной госадминистрации, за только одни эти сутки город был обстрелян 15 раз.

  • Мариуполь, 20 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Спутниковый снимок: территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 20 апреля, после тяжелых бомбардировок. Помимо украинских военных, удерживающих этот объект, по данным вице-премьера Украины Ирины Верещук, здесь в подземных убежищах находится около тысячи гражданских лиц.

  • Мариуполь, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Российская сторона объявила о взятии Мариуполя под контроль, несмотря на продолжающуюся оборону "Азовстали". В городе проводится поиск тел погибших жителей. Для транспортировки используются грузовые автомобили.

  • Мангуш, 21 марта

    Война в Украине - 22.04.2022

    Траншея длиной более трехсот метров в селе Мангуш под Мариуполем на одном из спутниковых снимков этого места, сделанных компанией Maxar во время войны. Траншея появилась здесь в конце марта. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в этой братской могиле могут находиться тысячи трупов. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

  • Буча, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Масштабы захоронения в селе Мангуш могут во много раз превзойти увиденное после оккупации в Буче, где в 14-метровой братской могиле возле церкви было обнаружено семьдесят тел. Общее число жертв в этом городе под Киевом превысило 400 человек. Эта фотография на кладбище в Буче сделана 21 апреля. 60-летний Василий Мажниченко был убит шрапнелью.

  • Буча, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Еще один снимок из Бучи. За несколько дней до Светлого Христова Воскресенья пекарь-волонтер Ярослав Бурковский за работой. Пасхальные куличи для жителей этого города, только что переживших страшную трагедию.

  • Гостомель, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Поврежденная статуя в разрушенном храме в Гостомеле - еще одном городе Киевской области, который предстоит восстанавливать после российского вторжения и оккупации.

  • Козаровичи, 22 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    На берегу Киевского водохранилища. Село Козаровичи в северной части Киевской области было освобождено в начале апреля. Эта и следующая фотография, сделаны 22 числа - спустя три недели.

  • Козаровичи, 22 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Изрешеченный "Запорожец" около воронки от взрыва. Козаровичи находились в зоне боевых действий - много домов разрушено, много сожжено. Здесь же посреди улицы упал хвостовик от "Искандера", который можно было увидеть в репортажах украинских СМИ после освобождения этих мест.

  • Львов, 20 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Бомбоубежище во время воздушной тревоги во Львове - кто-то рядом за стеной слушает концерт, который здесь организовали для беженцев из разных регионов Украины, кто-то играет футбольным мячом...

  • Донецк, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Далее - два снимка российского агентства ТАСС из Донецка, куда на территорию "ДНР" из Мариуполя вернулся так называемый батальон "Сомали". Как сообщают российские СМИ, колонна военной техники въехала в город под крики "Ура!", а женщины дарили военным цветы.

  • Служащий батальона Сомали с цветами в Донецке, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Штурмовой батальон "Сомали" был создан в 2014 году и входит в состав вооруженных сил самопровозглашенной "ДНР". Был выведен из Мариуполя после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии этого города.

  • Берлин, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    В последней части фотохроники - снимки из разных стран мира. В освобожденных украинских регионах сейчас ведутся расследования изнасилований и других преступлений, совершенных во время оккупации. 21 апреля перед зданием министерства экономики Германии в Берлине состоялась акция против насилия над женщинами во время войны. Одно из требований к немецким властям - отказаться от энергоносителей из РФ.

  • Сан-Маркос (Калифорния), 19 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Американский редактор комиксов Скотт Данбьер из Калифорнии вместе с художниками из разных стран мира работает над специальным сборником, средства от продажи которого будут направлены на помощь беженцам из Украины.

  • Бухарест, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Ребенок-беженец из Украины раскрашивает пасхальное яйцо в цвета национального флага в столице Румынии Бухаресте.

  • Лондон, 21 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон 21 апреля посетили Комитет по чрезвычайным ситуациям в Лондоне. Члены королевской семьи пообщались с волонтерами, лично - с вернувшимися из Украины и по видеосвязи - с находящимися в этой стране. Комитет по чрезвычайным ситуациям уже собрал для Украины более 360 миллионов долларов.

  • Лондон, 22 апреля

    Война в Украине - 22.04.2022

    В качестве постскриптума - своего рода инсталляция, которую кто-то связал и разместил на красном почтовом ящике в том же самом Лондоне: флаг Украины, желтые подсолнухи, розовая овечка и еще какой-то симпатичный зверь.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война в Украине: хроника событий
• Война России против Украины

Контекст

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